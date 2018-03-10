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〈外幣需求夯〉新台幣變大 這5種外幣現在買最划算

鉅亨網2018/03/10 15:40
鉅亨網 / NOWnews
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近期美元對新台幣依舊位於低檔處，簡單來說新台幣變大了，同樣的金額可以換到更多美元，凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄建議，不論是投資需要，或者海外旅遊、出差，都可以趁著台幣表現強勢的時候，分批買入未來有需求的外幣，或者透過銀行的優利定存方案，讓閒置資金輕鬆賺取利息。

中國信託銀行財富管理處理財規劃部協理廖亭亭表示，由於貨幣具有循環周期性，主要國家的貨幣不太可能出現無止盡下跌的走勢，所以可以從較長期的角度來看哪種外幣處在相對低點，來判斷哪幾種外幣現在買「最划算」。

美元

張冠雄表示，基於美元目前仍舊是全球主要交易貨幣，且多數國人持有美元保單，或美元資產投資；而中國經濟規模在全球坐二望一，民眾對人民幣存有長線升值的預期，所以美元及人民幣仍是國內持有意願最高的外幣資產。

就美元來看，張冠雄表示，由於川普政府的基礎建設法案已箭在弦上，加上美國稅改後，企業海外資金匯回所造成的美元需求，美元指數未來半年的反彈力道可能出乎眾人意料。

廖亭亭則認為，國際美元自 2017 年下半年以來轉趨弱勢，今年在美國貿易保護主義升溫的影響下，美元趨勢亦難以轉強，不過美元兌台幣已處在近 20 年的低點價位 (最低點出現在 2011 年歐債危機時的 28.6，目前價位距離該低點約 2%)，因此雖短期投資美元不易賺到匯差，不過長期投資美元資產者，目前價位已可開始分批介入。

人民幣

而人民幣部分，張冠雄指出，在近期中國兩會宣示維持 6.5% 經濟成長率的穩定增長，以及今年年中順應 A 股納入 MSCI 股價指數，中國仍可能逐步放鬆外匯管制與匯率制度的改革，例如完全放棄中心匯率制度，採更尊重市場機制一些的管理式浮動匯率，倘若能吸引被動式基金外更多主動式基金匯入，人民幣或許可能再次展現更強的升值走勢。

澳幣

除了美元、人民幣，至於其他國人常用做定存投資、旅遊換匯的外幣，還有澳幣、日圓等，也因強勢台幣而受惠，來到相對便宜的價位。張冠雄認為，澳幣被視為與鐵礦砂連動的原物料貨幣，要有表現必須倚靠中國、美國擴大基礎建設的議題，「不過現在的價位相對便宜，若有需求確實能夠買一些，但比重不應太高。」

日圓

近來由於國際股市動盪，資金轉進日圓避險，推動日幣走升，不少即將赴日旅遊的民眾叫苦連天，但是張冠雄指出，只要全球股市好，日圓通常不會長期強勢，因此當市場避險情緒消除後，日幣回貶機會還是比較大。

廖亭亭則表示，日圓兌台幣雖已從 2015 年的低點回升了 10%，但就近 20 年的歷史價位來看，目前仍在相對低的區間。過去幾年日本央行的極度寬鬆政策造就偏低的日圓價位，但隨著主要國家央行貨幣政策逐漸正常化，預期日本央行 2019 年可能漸減寬鬆幅度，使日圓回升，屆時日圓兌台幣將不易看到目前的低價位。

英鎊

此外，廖亭亭認為，英國 2016 年脫歐公投後英鎊重挫，使得英鎊兌台幣在 2017 年底貶至 20 年來的新低水位，目前雖已自低點反彈，不過仍處於相對低的區間。惟須注意英國脫歐談判仍將對英鎊帶來較大的干擾，有需要英鎊作為商業、旅遊、求學等需求者可伺機在目前的低價位進場，但投資需求則須較謹慎看待。

張冠雄表示，若純粹以投資、想賺匯差的角度，仍宜以美元、人民幣為主，澳幣為輔，因此在配置比重上，建議美元、人民幣各占 20% 至 30%，澳幣可放置 10%，其餘則為近期強勢的新台幣。

不過他也提醒，匯率的走勢無法精準預期，建議投資人可以每兩個月左右檢視手上的外幣資產，不只確實做好風險管理，更要抱持分散配置的觀念。

「利率高低」雖然是選擇外幣定存的首要指標，但是張冠雄提醒，別忘了「匯率風險」。張冠雄指出，以利率超高的南非幣為例，從鉅亨網歷史資料來看，2013 年到 2015 年的三年分別對美元貶值了 24%、10%、34%，2016 年及 2017 年兩年則分別升值 11%、10%，由此便可看出，匯率的變化，往往大過單純利率報酬。

另外，不是每個投資人都能時時盯著匯率變化，所以建議投資人可善用銀行的匯率到價通知服務，當匯率到達設定價位，就會立即通知；亦可採用定期定額換匯功能，平衡外幣成本，降低匯率波動風險，讓外幣輕鬆成為資產配置的其中一環。

如需要外幣提領服務，中信銀行全省 150 家分行提供「外幣提款機」，全台外幣提款服務據點最多、最廣銀行，提供 24 小時全年無休服務。

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