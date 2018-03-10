NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

旗鼓渡輪助推故障船 乘客受驚嚇

中央社2018/03/10 15:36
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市行駛於旗津、鼓山的「旗鼓二號」渡輪今天駛近鼓山輪渡站時，為了助推停泊在航道上故障的「健康號」渡輪，兩船靠近造成嚴重晃動、受到驚嚇乘客不滿「船是怎麼開的」。

民進黨高雄市議員簡煥宗近中午接獲乘客投訴，「旗鼓二號」上午9時35分，船隻行駛近鼓山輪渡站，發生渡輪擦撞事件，造成「旗鼓二號」嚴重晃動多次。乘客受到驚嚇，船上停放機車傾倒，從乘客提供影片畫面有人直喊「船是怎麼開」、「夭壽」、「船務人員解釋一下」。

鼓山輪渡站長陳伯昌告訴中央社記者，「旗鼓二號」船長是接到「幸福號」船長無線電請求協助一起以船身助推故障渡輪「健康號」泊靠到船渠內，「旗鼓二號」船長才於船即將進入鼓山站時順勢助推。

簡煥宗批評輪船公司便宜行事，無視乘客安全，很不應該。陳伯昌坦承船長未顧及乘客安全，先在船上廣播，處置有所不當，對於造成船上70多名乘客不安，表達歉意並允諾加強員工教育訓練。

陳伯昌說，「健康號」因舵機故障，停靠在鼓山輪渡站旁，龐大的船身影響站區渡輪停靠，要求人員拖離，在「幸福號」無法獨自助推情況下才會求援「旗鼓二號」。「健康號」隨後已成功泊靠船渠。(編輯:孫承武)1070310

HBL李吟娸關鍵3分 南山...NBA快艇首節打下基礎 痛宰騎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan