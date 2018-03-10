旗鼓渡輪助推故障船 乘客受驚嚇

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市行駛於旗津、鼓山的「旗鼓二號」渡輪今天駛近鼓山輪渡站時，為了助推停泊在航道上故障的「健康號」渡輪，兩船靠近造成嚴重晃動、受到驚嚇乘客不滿「船是怎麼開的」。

民進黨高雄市議員簡煥宗近中午接獲乘客投訴，「旗鼓二號」上午9時35分，船隻行駛近鼓山輪渡站，發生渡輪擦撞事件，造成「旗鼓二號」嚴重晃動多次。乘客受到驚嚇，船上停放機車傾倒，從乘客提供影片畫面有人直喊「船是怎麼開」、「夭壽」、「船務人員解釋一下」。

鼓山輪渡站長陳伯昌告訴中央社記者，「旗鼓二號」船長是接到「幸福號」船長無線電請求協助一起以船身助推故障渡輪「健康號」泊靠到船渠內，「旗鼓二號」船長才於船即將進入鼓山站時順勢助推。