習近平被指要稱帝 李登輝：台灣要維持民主

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統李登輝今天被媒體問及「習近平要做皇帝」時說，這是中國大變化，對台灣而言，一定是反對到底。台灣是民主社會，皇帝制度是過去的事，台灣應特別關心要維持台灣民主化。

中共推動修憲取消國家主席連任限制後，引起不小爭議。中國國家主席習近平7日首度公開表態，「完全贊同憲法修正案草案」。修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。

李登輝下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會前接受媒體訪問表示，習近平絕對的權力抓在手中，不知要做什麼，在這種情況下，推動台灣加入聯合國很重要。加入聯合國會員資格是「國家」，但無法以「中華民國」進入聯合國。