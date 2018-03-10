NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

習近平被指要稱帝 李登輝：台灣要維持民主

中央社2018/03/10 15:37
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統李登輝今天被媒體問及「習近平要做皇帝」時說，這是中國大變化，對台灣而言，一定是反對到底。台灣是民主社會，皇帝制度是過去的事，台灣應特別關心要維持台灣民主化。

中共推動修憲取消國家主席連任限制後，引起不小爭議。中國國家主席習近平7日首度公開表態，「完全贊同憲法修正案草案」。修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。

李登輝下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會前接受媒體訪問表示，習近平絕對的權力抓在手中，不知要做什麼，在這種情況下，推動台灣加入聯合國很重要。加入聯合國會員資格是「國家」，但無法以「中華民國」進入聯合國。

被問到是否擔心中國掏空台灣人才和經濟，台灣應如何因應挑戰？李登輝表示，政府態度應更清楚一點，他當總統時都不怕，「應該要處理就要處理」，台灣的領導者要有勇氣。目前仍有些反對台灣自由化的人還在台灣內部唱反調，政府應拿出堅強態度，否則無法維持台灣的自由化和民主化。

此外，媒體問及，曾任台北市長的李登輝力挺台北市長柯文哲，似乎讓民主進步黨有些尷尬？李登輝表示，沒關係，讓民進黨尷尬才好，「卡認真咧，都沒認真啊！對不對？」應該支持的事就支持，「（柯文哲）市長做得不錯嘛」。（編輯：李明宗）1070310

旗鼓渡輪助推故障船 乘客受驚落實居住正義 今年增社會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan