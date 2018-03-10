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中央社

NBA快艇首節打下基礎 痛宰騎士

中央社2018/03/10 15:37
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天在主場迎戰克里夫蘭騎士，靠著第1節35比17領先打下基礎，後3節保住優勢，終場116比102痛宰對手。

路透社報導，快艇共6名球員得分達兩位數，前鋒哈里斯（Tobias Harris）23分表現最佳，替補前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）繳20分。

中鋒喬丹（DeAndre Jordan）鞏固禁區，攻下20分、23籃板，後衛威廉斯（Lou Williams）、瑞佛斯（Austin Rivers）各得15分，新人索恩維爾（SindariusThornwell）得14分。

騎士球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）率隊奮戰，拿下全場最高25分，外加10個籃板、6次助攻，不過另外發生5次失誤。

騎士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發，攻下21分；南斯二世（Larry Nance Jr.）貢獻16分、12籃板；史密斯（J.R. Smith）得15分、希爾（George Hill）得10分。

騎士在東區中央組維持領先，但與第2名印第安納溜馬只有半場勝差。快艇與丹佛金塊、猶他爵士戰績相同，暫時並列西區季後賽末班車的第8名位置。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070310

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