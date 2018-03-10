NBA快艇首節打下基礎 痛宰騎士

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天在主場迎戰克里夫蘭騎士，靠著第1節35比17領先打下基礎，後3節保住優勢，終場116比102痛宰對手。

路透社報導，快艇共6名球員得分達兩位數，前鋒哈里斯（Tobias Harris）23分表現最佳，替補前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）繳20分。

中鋒喬丹（DeAndre Jordan）鞏固禁區，攻下20分、23籃板，後衛威廉斯（Lou Williams）、瑞佛斯（Austin Rivers）各得15分，新人索恩維爾（SindariusThornwell）得14分。