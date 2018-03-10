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圖輯／方炯鑌自爆情人節有人陪　幸福ing

圖輯／記者葉政勳2018/03/10 18:11

  • ▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲ 方泂鑌（左起）、秦宇子、張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們才藝。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

  • ▲ 方泂鑌、秦宇子、張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們才藝。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）

方泂鑌、秦宇子、張懷顥今（10）日受南台北家扶中心邀請擔任一日導師教導小朋友們才藝，方泂鑌帶著小朋友彈烏克麗麗一起唱「壞人」，而秦宇子則是帶者小朋友們清唱「愛你」，張懷顥則帶著小朋友們一起跳舞。而被問到白色情人節快到了，張懷顥說自己會有新創作要發表，秦宇子則表示沒人陪，要自己在健身房渡過一天，方泂鑌則自爆現在有另一伴了，幸福ing。

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