圖輯／方炯鑌自爆情人節有人陪　幸福ing

▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲方泂鑌到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲秦宇子到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們跳舞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲ 方泂鑌（左起）、秦宇子、張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們才藝。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
▲ 方泂鑌、秦宇子、張懷顥到南台北家扶中心擔任一日導師教導小朋友們才藝。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）