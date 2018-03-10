圖輯／方炯鑌自爆情人節有人陪　幸福ing

方泂鑌、秦宇子、張懷顥今（10）日受南台北家扶中心邀請擔任一日導師教導小朋友們才藝，方泂鑌帶著小朋友彈烏克麗麗一起唱「壞人」，而秦宇子則是帶者小朋友們清唱「愛你」，張懷顥則帶著小朋友們一起跳舞。而被問到白色情人節快到了，張懷顥說自己會有新創作要發表，秦宇子則表示沒人陪，要自己在健身房渡過一天，方泂鑌則自爆現在有另一伴了，幸福ing。