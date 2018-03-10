台大杜鵑花節 師生發傳單盼管中閔上任

（中央社記者陳至中台北10日電）台大遴選出的新校長管中閔，因論文案、資訊揭露等爭議，遲遲難以上任。台大今天舉辦「杜鵑花節」活動，部分師生自發租宣傳車、發送傳單，期盼管中閔儘速上任。

一群由台大師生、校友組成的「台灣大學自主行動聯盟」，不滿管中閔案進展緩慢，今天趁校方舉行杜鵑花節時，在場外以流動花車播放2月22日台大新春團拜時，前校長孫震、陳維昭、李嗣涔呼籲教育部儘速讓管中閔上任的影片，並發懶人包宣傳單給入場的民眾。

主持杜鵑花節開幕式的台大代理校長郭大維表示，包括高教深耕計畫的執行、國際化等事務，都等著新校長上任來推動。並擔心管中閔案持續拖下去，會引起更多的校園對立。