國道一號西螺北上死亡車禍　兩女攜子出遊遭橫禍

國道一號北上虎尾至西螺路段，今（10）日中午發生一死四輕傷的死亡車禍，一輛BMW緊急煞車失控衝進內車道，撞翻內車道行駛的白色休旅車，造成休旅車副駕駛座女乘客當場不治，女駕駛和車上３名男童乘客則受輕傷，經送醫後已無大礙，其肇事原因正由國道警深入調查中。

國道警四隊斗南分隊長謝天中指出，該起重大死亡事故是發生在今（10）日上午11時30分許，初步了解是一輛由李姓男子（52）歲駕駛的黑色BMW自小客車，行經國道中山高北上233.3公里處，突發現前方車輛煞車燈亮起，立即緊急煞車，不料處置失當，從中線車道緊急轉向外側車道，而後卻突然急速轉向內側車道，撞翻在內側車道行駛中的白色本田CRV休旅車，造成白色當場翻覆並滑向外車道，造成該路段阻塞，回堵約５公里，經緊急處理後，約１小時後恢復通車。