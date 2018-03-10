NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

國道一號西螺北上死亡車禍　兩女攜子出遊遭橫禍

記者簡勇鵬／雲林報導2018/03/10 16:34
▲國道一號北上西螺路段，白色休旅車遭突來橫禍撞翻的死亡車禍。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.10
▲國道一號北上西螺路段，白色休旅車遭突來橫禍撞翻的死亡車禍。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.10

國道一號北上虎尾至西螺路段，今（10）日中午發生一死四輕傷的死亡車禍，一輛BMW緊急煞車失控衝進內車道，撞翻內車道行駛的白色休旅車，造成休旅車副駕駛座女乘客當場不治，女駕駛和車上３名男童乘客則受輕傷，經送醫後已無大礙，其肇事原因正由國道警深入調查中。

國道警四隊斗南分隊長謝天中指出，該起重大死亡事故是發生在今（10）日上午11時30分許，初步了解是一輛由李姓男子（52）歲駕駛的黑色BMW自小客車，行經國道中山高北上233.3公里處，突發現前方車輛煞車燈亮起，立即緊急煞車，不料處置失當，從中線車道緊急轉向外側車道，而後卻突然急速轉向內側車道，撞翻在內側車道行駛中的白色本田CRV休旅車，造成白色當場翻覆並滑向外車道，造成該路段阻塞，回堵約５公里，經緊急處理後，約１小時後恢復通車。

謝天中說，遭撞翻的白色休旅車是由38歲林姓女駕駛，上午載乘自家的11歲和12歲兒子偕同李姓女友和其５歲兒子，兩家大小自台南出發欲前往台中遊玩，不料行經虎尾至西螺路段時，卻遭突來橫禍撞翻，車上兩大三小受困在外車道等待搶救，經員警及雲林消防局救護人員獲報後趕抵現場，發現副駕駛座李姓女乘客（39歲）已無生命跡象，林姓女駕駛和後座3名男童均意識清楚，經送往雲林基督教醫院診治，幸都只受輕傷而傷勢無礙；另外兩車駕駛經檢測酒測值均為零，至於肇事原因，目前正在深入釐清中。

關鍵字中山高死亡車禍bmw本田crv
百名志工淨山　還給平溪乾淨環境立委陳宜民做公益　植樹傳愛救空污

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan