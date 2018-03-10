NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈外幣需求夯〉想掌握換匯甜蜜點 銀行3服務免盯盤就

鉅亨網2018/03/10 16:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

市場擔憂全球貿易戰發展情況，預期短期內新台幣仍維持區間震盪走勢，民眾如何在工作忙碌之餘，隨時掌握匯率並換匯在「甜蜜點」，專家建議，可善用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知以及自動限價掛單等 3 大自動化服務，免盯盤就能操作外匯。

根據金管會統計，去 (2017) 年 12 月全台銀行外匯存款餘額達 9.7 兆，年成長 8.77%，顯見匯率波動影響民眾兌換外幣的意願。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如，民眾買匯的目的不論是為了旅遊還是理財，建議民眾在匯率相對低的水位，採取分批買進的策略，來平均分攤買匯成本。

而國際匯率因為時區、經濟局勢脈動，24 小時都在波動，想要換匯在甜蜜點，周純如建議，可以善加使用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知以及自動限價掛單等自動化服務，其中自動限價掛單僅限於外幣兌外幣。

目前市面上有外幣兌外幣自動限價掛單服務的包括花旗銀、星展銀、匯豐銀及台新銀，可兌換幣別包括美元、歐元、日圓、英鎊、港幣等 6 至 20 種不等的幣別，客戶只要在掛單時間內設定目標匯價，等到觸及目標價格，就會自動換匯，換言之，客戶無須時時盯盤，也能換到理想匯率。

不過，自動限價掛單服務的單筆成交金額門檻較高，花旗 eFx 須等值 1 萬美元，星展、滙豐須等值 2 萬美元，台新銀行到 3 月底只要原幣別 1 千或是日幣 10 萬元就可接受掛單。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字銀行外匯匯率自動化服務headline
〈觀察〉認識比特幣 不能不...〈觀察〉太陽能產業黯淡無光...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan