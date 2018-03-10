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中央社

14本新書同步齊發 文化金門更璀璨

中央社2018/03/10 16:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣文化局今天舉辦聯合新書發表會，發表了14本新書。其中有3部金門戰役史蹟口述歷史，在八二三戰役即將屆滿60週年的時刻，別具意義。而14本新書齊發，金門更璀璨。

「璀璨金門．人文薈萃聯合新書發表會」在文化局舉行，作者多人分享心路歷程。14本新書有6本村史和8本專書，專書中有3部口述歷史。

其中，走過八二三戰役的李福井，訪談兩岸三地相關人士2、300人，花了12年時間完成巨作「軍民搏命護家邦」和「太武山驚天一擊」2本八二三口述歷史。他笑說，希望親友盡量向文化局索取，書才可以再版。

同樣經歷過八二三砲戰的金門大學校長李金振以「戰地金門」和「兩岸金門」兩部口述歷史，從國際冷戰角度觀看兩岸戰史。李金振謙稱自己沒有「寫」，是團隊共同完成，主要執筆人是國際暨大陸事務學系教授周陽山。

金門「現代恩主公」胡璉將軍的孫子胡敏越，去年拜會金門縣長陳福海時，鑒於怒潮學校學生年事日高，逐漸凋零，他接受陳福海的建議，接下了口述歷史重責大任，和風城工作室企劃陳錦昌著手進行「怒潮學校與戰後金門的復甦」。

遺憾的是，過程中有兩位長者謝世，其中怒潮一期校友謝輝煌6日才過世。胡敏越說，他只有全力完成這個使命，而身為牧師的他也希望辭世長者能夠在神裏得到永遠的安息。

陳錦昌則是說，與金門的緣分十分特殊，不但早年父親和叔伯5人同時期在金門服役，號稱「五虎將」，後來他也抽中了「金馬獎」。怒潮學校當年最後落腳處在金門縣金城鎮前水頭，陳錦昌期待日後能夠撰寫水頭村史，遙想當年上千名毛頭小伙子的生活面貌。

年輕時同樣登上「金馬號」列車的朱振藩，到了金門才知道金門十分尊祟自己的祖先朱熹，也因而開啟了他對朱子的研究。他把與祖先有關的飲食當成學術研究，寫成「金食為開」，希望金門美食能躍上國際舞台。有「食神」之稱美食作家的他並發下豪語，至少可以再寫4本金門美食著作。

另外，繪本藝術名師楊更生率領的亞熱帶生態藝術協會帶來兒童生態繪本「阿嬤家的戴勝」和「消失中的魚」，是這次新書發表會的亮點。

金門縣政府參議許寬表示，這些作品都是金門的陽光、水分與營養，感謝作者展出並發揚金門的文化底蘊。文化局長呂坤和也鼓勵大家書寫在地故事，大力行銷金門。（編輯：劉政權）1070310

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