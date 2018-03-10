台灣參與重要全球議題 副總統：從未缺席

（中央社記者范正祥台北10日電）副總統陳建仁今天下午受邀出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」，說明台灣長期以來參與國際社會所做的努力與貢獻，他指出，在重要的全球議題上，台灣從來沒有缺席。

副總統致詞指出，長久以來台灣參與國際社會所做的貢獻，相信全世界都看得到。過去一段時間，台灣不但主動落實聯合國制裁北韓措施，與世界各國聯手遏制核武發展的威脅；在南海議題上，也推動太平島做為科學研究和人道救援的基地，且努力保障航行及飛越的自由，來確保南海的自由與開放。

他進一步說明，為了落實聯合國永續發展的目標，2017年9月政府發表第一份「國家自願檢視報告」，並定期檢視各階段工作進展，與各國分享經驗和成果，為全球永續發展共同努力。