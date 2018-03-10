超馬／端正自己對於比賽的態度　周青獲得棲蘭賽亞軍

棲蘭林道越野超跑今(10)日正式開跑，雖然我國好手周青最終無法將冠軍留在台灣，但也已經拿下第2名的好成績。賽後他直言自己成績「有些出乎意料」，而克服傷痛再創佳績的過程，也讓自己感觸良多。

「這一次比賽前我有些吃胖了。」為了應付超跑所需消耗的大量熱量，周青這一次參賽有故意策略性增胖，他也自嘲自己目前看起來很「腫」。

實際上，這次比賽他花了將近3個禮拜來準備，從二月中就開始練習，一度還擔心膝傷復發、且做好了退賽的準備，所幸最終結果很美好。

雖然身為本屆比賽台灣選手之冠，但周青並不以此為滿足，反而看到了自己很多需要加強的地方。此役他在日本選手小川壯太後苦苦追趕，但最終卻一直沒能趕上，他表示對手真的很強，自己要學習的地方還很多。