超馬／端正自己對於比賽的態度　周青獲得棲蘭賽亞軍

棲蘭林道越野超跑今(10)日正式開跑，雖然我國好手周青最終無法將冠軍留在台灣，但也已經拿下第2名的好成績。賽後他直言自己成績「有些出乎意料」，而克服傷痛再創佳績的過程，也讓自己感觸良多。
「這一次比賽前我有些吃胖了。」為了應付超跑所需消耗的大量熱量，周青這一次參賽有故意策略性增胖，他也自嘲自己目前看起來很「腫」。
實際上，這次比賽他花了將近3個禮拜來準備，從二月中就開始練習，一度還擔心膝傷復發、且做好了退賽的準備，所幸最終結果很美好。
雖然身為本屆比賽台灣選手之冠，但周青並不以此為滿足，反而看到了自己很多需要加強的地方。此役他在日本選手小川壯太後苦苦追趕，但最終卻一直沒能趕上，他表示對手真的很強，自己要學習的地方還很多。
過去在文化大學就學時，周青主攻網球，但之後認為發展機會不大，而轉換跑道改練超馬。他表示跑步和球類運動不太一樣，是你努力多少就能得到多少的運動，希望能在新領域闖出一片多。
而僅管如此，他認為過去自己對於比賽的態度不太正確，直到一次在日本參賽時，深深體悟到對手的覺悟，才開始以認真的態度面對這項運動，而這個轉變也讓他開始有所突破。
贏得本屆賽會的亞軍，周青因此得到了前往西班牙參加比賽的機會，他認為這是很好的經驗，希望能在那被「電」一下，這樣才能發現自己的不足。
目前是全職選手的他，經費方面全靠家人的支持，他也坦言一個月光是訓練和治療就要花費5萬元台幣，所以希望之後台灣能有更多獎金賽，讓自己能靠著比賽來獲得收入。
▲台灣好手周青拿下棲蘭林道越野超跑賽第2名的佳績。（圖／黃建霖攝）