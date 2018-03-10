阿婆騙愛心？要100給不起　反遭酸：死囝仔沒良心

阿婆騙愛心？一名在餐廳工作的男網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，日前遇到一名阿婆到餐廳裡，聲稱好幾天沒吃飯，向他索取 100 元買食物填飽肚子，他當時身上僅存 50 元，二話不說端出飯菜請阿婆享用，阿婆卻酸：「夭壽死囝仔太無良心！」隨即轉身離去。

該名網友在文中表示：「幾天前我在餐廳上班營業前準備的時候，突然有一位阿婆杵著雨傘緩慢的走進來」，阿婆說：「年輕人，阿婆好幾天沒吃飯了，有沒有 100 塊，讓阿婆買東西吃」，他二話不說的回應：「我去做碗飯給你吃，不用錢！」

阿婆找了位子坐著等待，不久後該網友端著食物到阿婆面前，阿婆卻起身表示能不能先直接給她 100 元，他說：「因為當時身上只有 50 塊，就先跟阿婆說你先吃，吃飽再幫你」，不料阿婆竟大罵：「現在的夭壽死囝仔都太無良心！連 100 塊都不給，我不吃了！」便頭也不回的走掉，留他一人呆站在原地。