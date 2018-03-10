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阿婆騙愛心？要100給不起　反遭酸：死囝仔沒良心

生活中心／綜合報導2018/03/10 17:42
▲餐廳竄阿婆要 100 元，口袋錢不夠，反遭酸「沒良心」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲餐廳竄阿婆要 100 元，口袋錢不夠，反遭酸「沒良心」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

阿婆騙愛心？一名在餐廳工作的男網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，日前遇到一名阿婆到餐廳裡，聲稱好幾天沒吃飯，向他索取 100 元買食物填飽肚子，他當時身上僅存 50 元，二話不說端出飯菜請阿婆享用，阿婆卻酸：「夭壽死囝仔太無良心！」隨即轉身離去。

該名網友在文中表示：「幾天前我在餐廳上班營業前準備的時候，突然有一位阿婆杵著雨傘緩慢的走進來」，阿婆說：「年輕人，阿婆好幾天沒吃飯了，有沒有 100 塊，讓阿婆買東西吃」，他二話不說的回應：「我去做碗飯給你吃，不用錢！」

阿婆找了位子坐著等待，不久後該網友端著食物到阿婆面前，阿婆卻起身表示能不能先直接給她 100 元，他說：「因為當時身上只有 50 塊，就先跟阿婆說你先吃，吃飽再幫你」，不料阿婆竟大罵：「現在的夭壽死囝仔都太無良心！連 100 塊都不給，我不吃了！」便頭也不回的走掉，留他一人呆站在原地。

事後，該名網友笑稱：「唉.....如果我老婆每天給我 100 元零用錢，而不是 50 元，今天我就有能力可以幫助到阿婆了！你們覺得呢？」

文章一推出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好人會老，壞人會老，騙子也會老」、「你要感謝你老婆，讓你免於被騙，所以以後零用錢也不用了～更好」、「為了以防老公們被騙，看完這篇零用錢只好給 50 了」、「那是騙錢的，只要錢不是肚子餓」、「阿婆騙愛心」、「遇上詐騙集團？」


▲餐廳竄阿婆要 100 元，口袋錢不夠，竟遭酸「沒良心」。（圖／翻攝自爆怨公社）

關鍵字阿婆愛心詐騙集團餐廳
正妹「雪乳壓鋼琴鍵」　網：想被彈

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