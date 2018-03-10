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高教人才流失 立委籲大學分流

中央社2018/03/10 16:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北10日電）台灣高教人才不斷被挖角，民主進步黨立委吳思瑤今天說，大學應分流，讓幾個研究型大學為台灣高教競爭力努力，其餘學校發展特色，並搭配教師多元升等，多管齊下解決問題。

中國推出惠台31項措施吸引台灣人才，加上美國、加拿大、新加坡等國，頻頻挖角台灣的研究團隊，引發各界關注。

立法院教育及文化委員會召委吳思瑤說，世界各國延攬台灣人才之前就有，中國推出惠台措施，因為語言、文化相通，將更有誘因，是執政黨必須嚴肅面對的問題。

他說，高教留才要提供更好的環境與待遇，教育部對於老師也應該適才適所，讓研究型的學者去做研究，教學型的學者協助學生實作，做產學鏈結，或是進入社區做高教深耕，不同的老師要給予相對公平的多元選擇機會，讓他們有升遷的可能，不要大家都去做研究。

她說，大學也需要分流，留下約5個研究型大學，為台灣高教競爭力全力去衝，其他學校則是發展特色，為了台灣培養下一個世代需要的人才。

曾在大學任教的中國國民黨立委柯志恩說，高等教育學費不漲，也就造成研究經費有限，國外很多研究團隊用重金禮聘，對台灣學者來說是很大的吸引力，因為但台灣的學校經費有限。

她認為，包括學費政策等高教經營模式需要大破大立的翻轉，例如可以開放有些家庭環境富裕的學生，付出更多的學費，補助其他清寒學生，也不要讓高教老師同時負擔服務、教學、研究，讓很多老師喘不過氣來。她也建議研究型大學與教學型大學應該分流。

民進黨立委蘇巧慧說，攬才留才確實重要，教育部之前推出的「玉山計畫」就是這個目標，但在「育才」方面似乎沒有太多對策，像是近幾年碩博班數量銳減，碩博班的休學率年年攀升，全台各大專院校博士班在民國104學年度休學率是25.83％，等於每4人，就有1人休學，顯見高教人力即將面臨斷層的疑慮。

蘇巧慧說，處於全球化時代，各行各業的人才頻繁流動已是常態，她呼籲，教育部應該全面調查、盤點高等教育的問題，並評估解決方案，為台灣營造更優質的學術環境。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱說，台灣高教過去培養出來的博士，都以教學為導向，而非以研究為導向，但是少子化後教職爆滿，因此真正的問題是高教人才過剩，也顯示出人才培育上是有問題的。

他認為，高教的「學用落差」很大，很多博士在台灣找不到教職，加上產業研究需求較小，所以其他國家來台攬才，部分也是用台灣過剩的人才，加上台灣研究派閥嚴重，如果學者無法進入派閥，也比較容易被國外挖角。

他建議，高等教育應該轉往科技部，成立「學術及科技部」，徹底解決台灣高等教育學用落差的問題，讓學用能夠合一。（編輯：林興盟）1070310

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