金門村史再出輯 看見離島中的離島

呂坤和形容烈嶼和烏坵是「離島中的離島」。他說，金門縣轄下有6鄉鎮，很多人都忘記烏坵了；他承諾，未來每年都要到烏坵舉辦文化活動。

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣文化局今天發表第2套村史6本書，其中3本描述離島中的離島─烈嶼和烏坵。局長呂坤和表示，金門村史第1套獲得金鼎獎和文獻獎肯定，期盼第2套也能奪得好成績。

羅志平的「烈嶼羅厝的美麗與哀愁」，用散文風格記述羅厝的歷史變遷，他說，書中可以看見他的影子，也可看到漁村從絢爛歸於平淡。

林志斌的「烈嶼之心：東林的那些人、那些事」，對昔日「小金門的西門町」，從繁花走到沒落，有感性著墨。不過，他特別為烈嶼正名說，烈嶼是烈嶼、金門是金門，稱烈嶼鄉為「小金門」是看小了烈嶼，請不要再叫烈嶼「小金門」。

「我的家鄉在烏坵」作者高丹樺說，烏坵「很可憐，但故事很精采」，她的首本著作「發現烏坵嶼」在民國90年代出版時是中華民國第一本烏坵嶼的著作，現在這本烏坵村史也是她拚了命蒐集整理撰寫而來的。

高丹樺說，有人根據「發現烏坵嶼」寫燈塔論文，獲得了碩士學位，期盼有人因「我的家鄉在烏坵」完成博士論文。她說，烏坵需要大家的關懷，她花了20年讓台灣和金門知道烏坵，下一個目標期盼對岸和國際也知道烏坵。

此外，高丹樺感謝國中國文老師王金鍊給她的啟發，王金鍊也出席發表會，分享榮耀。高丹樺並展示94年王金鍊給她的新台幣2000元紅包說，她一直不敢動用，希望能用這筆錢請老師吃飯。

陽翟是金門最古老的村莊，陳慶瀚和五叔陳篤龍聯手完成「科甲聯登的村社-陽翟」。陳慶瀚說，寫作時相當沉重，過程中有三個重要的發現，其中包括女性角色對金門文化的發展貢獻，詳情要賣個關子。他還說，寫作期間父親感情增進不少，這是意外的收獲。

撰寫「賢聚-留餘蔭忠孝傳芳」的顏炳洳說，賢厝是南明時期重要的樞紐村莊，7個忠臣來自這裡，後來卻變成了「神仙」，奉祀在台灣不同的宮廟裡。

金門縣紅十字會榮譽會長王水彰記錄了「金門呂厝村史」，他說，小小的呂厝村落，隱藏著豐富的先人文史傳統和生活點滴，充滿著故事與傳說。

呂坤和表示，金門村史第1套獲得國家金鼎獎和文獻獎肯定，期盼第2套也能參賽，奪得好成績。（編輯：方沛清）1070310