高雄「徵才實料」就業博覽會　年薪上看百萬

2018年「徵才實料」高屏地區就業博覽會，於10日在中山大學體育館盛大展開，本次活動共80家知名企業參展，釋出7千多個職缺，提供即將畢業的學子和高屏民眾應徵。待遇方面，服務業正職員工起薪3萬元，金融業與製造業有機會挑戰百萬年薪。中山大學校長鄭英耀強調，大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過此媒合平台，不僅讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求，求職者也能「擇己所愛」。

現在正夯人工智慧，不同於以往較鎖定理工科系畢業的新鮮人，鴻海這一次徵才看準了人文社會科學系所畢業生在AI領域具備產業分析、人文素養等「軟實力」，實習期間月薪就有29K，一經錄用年薪更有機會破百萬元。中山大學學務長楊靜利表示，人文社會科學畢業生的優勢包括擅於協調，對人敏感、有「溫度」，這樣的特質是許多行業都需要的，本次不少參展企業皆打出「不限科系」口號，就是希望網羅各樣人才，她呼籲學生不要受限於科系，應大膽走出去，築夢踏實。