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高雄「徵才實料」就業博覽會　年薪上看百萬

記者宋德威·陳佩琪／高雄報導2018/03/10 15:00
▲大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過此媒合平台，讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10
▲大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過此媒合平台，讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10

2018年「徵才實料」高屏地區就業博覽會，於10日在中山大學體育館盛大展開，本次活動共80家知名企業參展，釋出7千多個職缺，提供即將畢業的學子和高屏民眾應徵。待遇方面，服務業正職員工起薪3萬元，金融業與製造業有機會挑戰百萬年薪。中山大學校長鄭英耀強調，大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過此媒合平台，不僅讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求，求職者也能「擇己所愛」。

現在正夯人工智慧，不同於以往較鎖定理工科系畢業的新鮮人，鴻海這一次徵才看準了人文社會科學系所畢業生在AI領域具備產業分析、人文素養等「軟實力」，實習期間月薪就有29K，一經錄用年薪更有機會破百萬元。中山大學學務長楊靜利表示，人文社會科學畢業生的優勢包括擅於協調，對人敏感、有「溫度」，這樣的特質是許多行業都需要的，本次不少參展企業皆打出「不限科系」口號，就是希望網羅各樣人才，她呼籲學生不要受限於科系，應大膽走出去，築夢踏實。

今年4大類產業別─科技類、金融業、服務業、製造業皆求才若渴，除有台積電、鴻海、華南金控、玉山銀行、統一、台塑、宜得利家居、摩斯漢堡等知名廠商；高雄在地企業如建準電機、緯創資通、台灣恩智浦半導體、三芳化工、華致資訊、光陽工業、華新科技、金屬工業研究中心等也加入搶人才大戰。民營與公股銀行也大舉徵才，總徵才人數估計突破5千人以上。2018年金融業徵才集中兩大區塊，第一為財富管理市場，第二為數位金融；想要搶到儲備幹部的金飯碗，學歷、語文能力、證照將是重要「敲門磚」。此外，在金融業重視金融科技的前提下，若能具備相關專業能力，也是一大加分。

 

關鍵字高雄就業博覽會中山大學ai光陽
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