警方發現趙敏基「6頁遺書」　男神IG悼念惹爭議

韓版《步步驚心》52歲男星趙敏基，上個月被爆在任職清州大學助教時，涉嫌性騷擾10多位女學生，原定下周一要到警署受查，但昨（9）日卻驚爆他在停車場的倉庫內上吊自殺，其妻發現後立即報警，可惜送院搶救不治。

此外，今日警方也透露，在該倉庫內發​​​現了6張A4紙，推測為趙敏基留下的遺書，內容提及他對同學和家人感到抱歉。而警方為了尊重死者家屬的意願，並沒有公開遺書的具體內容。