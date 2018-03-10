警方發現趙敏基「6頁遺書」　男神IG悼念惹爭議

韓版《步步驚心》52歲男星趙敏基，上個月被爆在任職清州大學助教時，涉嫌性騷擾10多位女學生，原定下周一要到警署受查，但昨（9）日卻驚爆他在停車場的倉庫內上吊自殺，其妻發現後立即報警，可惜送院搶救不治。
此外，今日警方也透露，在該倉庫內發現了6張A4紙，推測為趙敏基留下的遺書，內容提及他對同學和家人感到抱歉。而警方為了尊重死者家屬的意願，並沒有公開遺書的具體內容。
▲趙敏基葬禮不公開。（網路圖，2018.03.10）
而趙敏基的靈堂也在今日設於建大醫院204室，根據家屬的要求，葬禮及出殯儀式都以非公開形式進行，也不安排傳媒採訪。警方又指現場並沒有他殺的痕跡，同時會尊重死者家屬的意願，不會進行解剖。
另外，曾與趙敏基於2013年合作MBC劇集《黃金彩虹》的男神丁一宇，則在Instagram上傳一張全黑圖片，並留言「Pray for you」（為你祈禱），不久立刻引起網友爭議，丁一宇隨即刪除該圖片。
▲丁一宇在IG上傳全黑照片（右）悼念趙敏基。（網路圖，2018.03.10）
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995