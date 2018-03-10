NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

日賞百花夜賞神蝶　春遊阿里山正是時候

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/03/10 17:25
▲每年農曆三月皆有數十隻「枯球籮紋蛾」飛到阿里山受鎮宮朝拜，傳為神跡。（圖／嘉義林管處提供 , 2018.03.10）
▲每年農曆三月皆有數十隻「枯球籮紋蛾」飛到阿里山受鎮宮朝拜，傳為神跡。（圖／嘉義林管處提供 , 2018.03.10）

櫻花美景是阿里山春季限定景色，林務局嘉義林區管理處今年首度於3月24日、25日花季期間，推出兩天一夜最高海拔神蝶生態觀察活動，結合櫻花美景與受鎮宮神蝶特色，遊客白天賞櫻，夜晚觀蝶，享受美好旳阿里山春遊體驗。

嘉義林管處表示，阿里山受鎮宮，有近百年歷史，海拔約2,150公尺，是全臺最高廟宇。主祀玄天上帝，並祀奉福德正神和註生娘娘，香火鼎盛，每年農曆三月都有數十隻神蝶飛來朝拜，不吃不飛一周後就不見蹤跡，傳為神跡。

其實受鎮宮所謂的「神蝶」即「枯球籮紋蛾」，屬臺灣大蛾家族成員之一，前翅兩顆金色的大眼紋為重要辨識特徵。在臺灣，蝶類約450種，蛾類約4千多種，觀蝶風氣盛行，但賞蛾者卻屈指可數，活動將帶領民眾瞭解蝶蛾的區別以及探索蝶蛾小秘密，並將於夜間實際進行蛾類觀測。

特生中心解說教育組施禮正老師指出，對一般人而言，蛾類保育或許令人感到不可思議，但蛾與蝶的幼蟲均高度仰賴特定植物，當特定區域的蛾或蝶數量長期下降，或許就表示環境可能出現某些危機，若因人為干擾與棲地破壞，臺灣蛾類也有可能逐漸消失，希望藉由此次活動邀請民眾共同關注蛾類生態保育。

嘉義林管處黃妙修處長表示，阿里山受鎮宮枯球籮紋蛾是臺灣唯一與宗教有關連性的蛾類，民眾可把握此次機會仔細觀察區內枯球籮紋蛾及其他常見的蛾類，並瞭解其生態習性。林管處在花季期間也與各商家合作，只要民眾至張貼神蝶合作店家，完成特定環保行動，即可兌換限量神蝶祈福卡1張。

此活動於3月12日上午9點開放報名，報名網址：https://goo.gl/XRBqSg。限額30名，額滿為止。活動諮詢電話為（05）2787006＊144育樂課汪先生。林管處邀請民眾踴躍報名，一同前往阿里山進入百花與欣賞蛾類的繽紛世界。

關鍵字阿里山受鎮宮神蝶
中職史上首見　啦啦隊代言口腔廣告土庫新南仁埤橋動工　提升行的安全

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan