日賞百花夜賞神蝶　春遊阿里山正是時候

嘉義林管處表示，阿里山受鎮宮，有近百年歷史，海拔約2,150公尺，是全臺最高廟宇。主祀玄天上帝，並祀奉福德正神和註生娘娘，香火鼎盛，每年農曆三月都有數十隻神蝶飛來朝拜，不吃不飛一周後就不見蹤跡，傳為神跡。

其實受鎮宮所謂的「神蝶」即「枯球籮紋蛾」，屬臺灣大蛾家族成員之一，前翅兩顆金色的大眼紋為重要辨識特徵。在臺灣，蝶類約450種，蛾類約4千多種，觀蝶風氣盛行，但賞蛾者卻屈指可數，活動將帶領民眾瞭解蝶蛾的區別以及探索蝶蛾小秘密，並將於夜間實際進行蛾類觀測。

特生中心解說教育組施禮正老師指出，對一般人而言，蛾類保育或許令人感到不可思議，但蛾與蝶的幼蟲均高度仰賴特定植物，當特定區域的蛾或蝶數量長期下降，或許就表示環境可能出現某些危機，若因人為干擾與棲地破壞，臺灣蛾類也有可能逐漸消失，希望藉由此次活動邀請民眾共同關注蛾類生態保育。

嘉義林管處黃妙修處長表示，阿里山受鎮宮枯球籮紋蛾是臺灣唯一與宗教有關連性的蛾類，民眾可把握此次機會仔細觀察區內枯球籮紋蛾及其他常見的蛾類，並瞭解其生態習性。林管處在花季期間也與各商家合作，只要民眾至張貼神蝶合作店家，完成特定環保行動，即可兌換限量神蝶祈福卡1張。

此活動於3月12日上午9點開放報名，報名網址：https://goo.gl/XRBqSg。限額30名，額滿為止。活動諮詢電話為（05）2787006＊144育樂課汪先生。林管處邀請民眾踴躍報名，一同前往阿里山進入百花與欣賞蛾類的繽紛世界。