賴清德訪漢光果菜合作社　肯定雲縣護農成效

漢光果菜生產合作社成立於1989年，已發展出全方位一條龍的作業模式，成立專業CAS蔬菜截切加工廠及產銷履歷自動化包裝場，同時設置智慧貼標機及金屬探測器，提升農產品安全品質，並成功設立產銷履歷管控中心全面導入生產電腦資訊化，從種植到採收有專業人員替農戶登錄相關電腦作業紀錄，且首創由電腦開立「病蟲害防治處方籤」，避免不當用藥之風險，達到「科技農業創造安全生活」的理念。

行政院長賴清德在農委會主委林聰賢及雲林縣長李進勇陪同下，參訪西螺鎮漢光果菜生產合作社，立委蘇治芬、劉建國、縣議員廖錦珠、廖秋萍、西螺鎮長鄭玲惠、二崙鄉長鍾福助及民進黨縣黨部主委廖丁賜，及民進黨各黨公職也到場，共同參觀合作社的科技與智慧化經營模式，了解雲林農業逐步升級之成果，賴清德同時肯定雲縣面對北農事件的護農成效，特別加以讚揚。



▲院長賴清德參觀合作社包裝作業並與現場的馬來西亞籍工讀生互動。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

賴清德肯定漢光果菜生產合作社的科學化經營，讓農民提升收入，也同時翻轉以往社會對於務農的刻板印象，相當值得其他縣市參考借鏡。



▲合作社主席廖丁川說明合作社的科技化設備減輕人力負擔。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

賴清德特別轉達總統蔡英文對於雲林農民的關心，並肯定李進勇團隊因應北農休市事件的積極處理態度與問題解決成效；此次農民耕鋤的補助經費，將由農委會全部買單，農產預冷之花費，將請農委會協助；賴院長並盼北農事件應作為相關單位之警惕，希望類似事件不要再發生。



▲場內的自動包裝機，提升包裝效率與品質。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

李進勇表示，面對北農休市衝擊，縣府第一時間就召開緊急會議與農會、農產合作社、農民代表討論因應方案，祭出加強促銷、預冷、耕鋤等三措施應變，預冷計1,615件約32公噸，耕鋤21公頃約420公噸；8日開市，到貨交易量2,376公噸，整體蔬菜交易「均價」每公斤19.9元，顯見緊急應變措施之成效；李縣長也針對此次預冷與耕鋤經費問題向賴院長請命，賴院長也當場作出正面回應。



▲賴清德代表蔡英文總統慰問縣內農民朋友。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

賴清德指出，雲林縣政府針對北農公司休市已做許多努力，包括立即耕鋤，加強其他行銷管道或採用冷藏等，因此在3月8日開市能維持價格。有關李進勇所提耕鋤與預冷經費，請農委會協助支援，中央不會讓雲林縣政府獨自承擔。



▲現場並開放農民朋友向座上官員提問。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

賴清德表示，今年雲林縣農業總產值達新台幣800億元，是台灣農業產值最高的縣市，堪稱農業首都。不過，雲林縣與其他農業縣市面臨共同的問題，以小農為主的生產方式，成本高、較缺乏行銷能力，因此農民收入不高，相當辛苦。中央政府多年來與地方政府合作推動多元行銷，包括計畫生產、物流管理、苗圃整地與預防植物病蟲害的農藥管理，以及行銷管理等。農委會與「漢光果菜生產合作社」長期合作，堪稱模範，希望其他農業縣市前來學習，共同生產及行銷。



▲賴揆與漢光果菜生產合作社幹部合影，盼大家一起努力提升農產品安全品質。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

賴清德進一步表示，「漢光果菜生產合作社」有256位社員，800位配合農戶，經產銷履歷認證的耕作面積約190多公頃，去（106）年營業額達新台幣11億元，成功照顧廣大農民。藉由農民經驗及該合作社的運銷方式，顯示現今農作已與過去施作的方式不同，透過科學化經營，增加收入，盼大家一起努力，改變對過去農作的舊觀念。

李進勇也感謝漢光果菜合作社主席廖丁川率領幹部們引入工業管理的思惟，讓農業的種植、管理、收成、清洗、包裝、出貨等步驟皆可智慧化、自動化，希望這樣模式可推廣至縣內其他鄉鎮，共同提振雲林農業的經營效率與實際收益。