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網友爭論選舉看板「哪個具美感」　竟發現疑皆違法廣告物

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/10 16:49
▲網友在臉書社團「樂活竹北城家族」貼上3張有意角逐新竹縣長的參選人廣告，想評選哪張比較具有設計美感。（圖／翻攝自臉書）
▲網友在臉書社團「樂活竹北城家族」貼上3張有意角逐新竹縣長的參選人廣告，想評選哪張比較具有設計美感。（圖／翻攝自臉書）

網友在臉書社團「樂活竹北城家族」貼上3張有意角逐新竹縣長的參選人廣告，想以「設計美感」為品評標準，詢問大家意見，掀起各方支持者的論戰；但出乎意料的，竟然發現這些大型看板可能都是違法廣告物，幾位參選人疑似還沒上位，就先帶頭違法。

網友列舉立委林為洲、副縣長楊文科、民國黨主席徐欣瑩的三張巨幅廣告為例，在臉書社團中公開詢問：「撇開既定立場當成完全不認識這三位候選人，您會支持哪一位？設計美感，是有差別的」，希望聚焦在構圖美感、設計美學上討論，但卻只是引發各方支持者的激辯，為了各自立場而堅持。

其中以林為洲與柴犬「阿柴」的系列合照，最具美學概念，無論是刻意選擇「淺藍色」以及整體構圖都顯見經過精心設計，大手筆的在各鄉鎮市放置，曝光效果極佳；但並不是所有人都買單，有些人就質疑「不過是撒錢委外設計，就算選上了，也是把工程、活動發包委外的概念。」而且，去年、前年都悶不吭聲，直到今年要選舉了才高掛看板問好，顯得心機深沉、太無誠意。

副縣長楊文科行政歷練豐富，以科技CEO領頭羊自居，希望將科學園區豐厚資源與新竹縣緊密結合，原本是好事一件，但是為了想迎合所有選民，以67歲的身分，故作年輕姿態，高喊「陽光、歡笑，樂活城」，實在未必真能討喜，捨己之長而隨眾取舞，殊為可惜。

而民國黨主席徐欣瑩以「天官賜福」向大家拜年，只能算是中規中矩的應景問候，既不突出、也無法加分，失敗；由於敵對陣營大多會抓住她與妙天的關係大作文章，批判宗教不宜介入政治。事實上，基於信仰自由，候選人們的精神信仰本不應遭受批判，但當事人如果不自己釋疑說明清楚，終將困在刻板印象中混戰。

在各自選擇的擁護與攻擊聲中，網友普遍還是認為「政見、政績才是實在的」，廣告、文宣做得再漂亮，仍然有可能是假象；就在眾聲喧嘩中，卻意外發現這些以木桿、竹架撐起來的大型廣告看板，可能都未依內政部營建署《招牌廣告及樹立廣告管理辦法》申請使用執照及廣告物使用許可，也造成這幾位有意角逐竹縣百里侯的賢能之士，疑似帶頭違法，做了不好的示範。

關鍵字新竹縣選舉看板林為洲楊文科徐欣瑩違法廣告民國黨
中市東區鐵皮屋火警　一女子不治戰火金鋼機器人齊聚　葫蘆墩擂台戰

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