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〈外幣需求夯〉挑選3大準則 這2家銀行數位外幣帳戶

鉅亨網2018/03/10 16:30
鉅亨網 / NOWnews
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近期市場匯率波動，想隨時掌握匯率並換匯在甜蜜點，可以善用銀行外匯自動化服務，不過使用外匯自動化服務，須事先開立外幣帳戶，專家建議，挑選外幣帳戶可參照 3 大準則，包括思考銀行匯率是否較優惠、比較手續費以及了解自動化服務設定邏輯，目前包括王道銀、台新銀等 2 銀行在線上就能開立外幣帳戶。

Money101 金融產品比較網表示，挑選外幣帳戶前，首先，思考該家銀行的匯率是否比較優惠，由於各家銀行外匯成本不同，反應在匯價上也有差異，包含比較牌告匯率以及網銀換匯的減碼幅度。

其次，比較各家銀行提領外幣以及匯款的手續費；最後，了解銀行到價自動通知的設定邏輯，是一定得完全觸及目標匯率才會通知，還是雖未觸及目標匯率，但只要優於目標匯率也會通知。

目前王道銀、台新銀 Richart 均能在線上開立外幣帳戶，且可透過「匯率報價組合設定」預先設定個人感興趣的幣別與目標匯率，待市場價格觸及目標匯率，便會發送「到價自動通知」，民眾再手動換匯。

其中，在自動到價通知幣別服務中，當市場價格優於目標匯率，王道銀行及台新 Richart 都會發送通知，舉例預設台幣兌美金目標匯率為 29.229，當台幣直接跳升到 29.119 時，客戶就會收到銀行通知，目前王道銀可自動到價通知服務的幣別有 11 種，台新 Richart 則有 14 種。

至於網銀換匯門檻部分，王道銀為新台幣 100 元，台新 Richart 為新台幣 500 元；網銀換匯優惠，王道銀美金減碼 0.016，台新 Richart 則美金減碼 0.03；提領手續費上，至 2018 年底前，王道銀行無須手續費，台新 Richart 則每季一次減免，減免上限為 500 元。

而外幣帳戶存款利率方面，王道銀 1 美金就起息，活存利率 1.25%，台新 Richart 同樣 1 美金就起息，活存利率則有 0.3%。

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