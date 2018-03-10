〈外幣需求夯〉挑選3大準則 這2家銀行數位外幣帳戶

近期市場匯率波動，想隨時掌握匯率並換匯在甜蜜點，可以善用銀行外匯自動化服務，不過使用外匯自動化服務，須事先開立外幣帳戶，專家建議，挑選外幣帳戶可參照 3 大準則，包括思考銀行匯率是否較優惠、比較手續費以及了解自動化服務設定邏輯，目前包括王道銀、台新銀等 2 銀行在線上就能開立外幣帳戶。

Money101 金融產品比較網表示，挑選外幣帳戶前，首先，思考該家銀行的匯率是否比較優惠，由於各家銀行外匯成本不同，反應在匯價上也有差異，包含比較牌告匯率以及網銀換匯的減碼幅度。

其次，比較各家銀行提領外幣以及匯款的手續費；最後，了解銀行到價自動通知的設定邏輯，是一定得完全觸及目標匯率才會通知，還是雖未觸及目標匯率，但只要優於目標匯率也會通知。