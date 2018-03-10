〈觀察〉太陽能產業黯淡無光 不到三年連3起賣廠案

面對太陽能產業供過於求及遭遇歐美反傾銷手段，除出售資產成了太陽能業者的續命丹之外，這一大波的太陽能產業低迷市況，也造成太陽能業者包括昱晶 (3514-TW)、昇陽科 (3561-TW) 和新日光 (3576-TW) 整併成「三合一大聯盟」。

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 在 3 月 5 日敲定以 15.7 億元的價格買下旭晶能源科技 (3647-TW) 位於桃園的桃園科技工業區內的大型土地及廠房，這是近年來第 3 起太陽能業者出售工業廠房案，且是交易金額最大的一宗，也反映近年來太陽能業者所面對市況不振中的求生之道。

就嘉聯益而言，其生產廠區遍及台灣樹林、中國大陸的江蘇蘇州及昆山，但為把握來自美國客戶的軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年手機市場旺季投產，加上旭晶能源進入重整，且桃園觀音廠 2.33 萬坪廠房樓地板面積符合嘉聯益開出的條件，促成交易案得以達成。

旭晶能源將以 15.7 億元出售觀音廠，不僅是近年來第 3 起太陽能業者出售土地、廠房交易最大的 1 宗，也是今年以來交易金額最大的工業不動產交易案件，其次則為去年 7 月間，太陽能廠新日光竹南科學園區廠房委託第一太平戴維斯辦理公開標售，最後由力晶旗下的鉅晶電子以 12.51 億元標下。

新日光脫手的的竹南科學園區廠房，為該公司與旺能光電合併後取得的資產，原用來生產太陽能電池及模組。

新日光去年 7 月以逾 12.5 億元出售的竹南科學園區廠房。(圖：第一太平戴維斯提供)

而交易規模第 3 大的則是，橋椿科技 (2062-TW) 在 2015 年 6 月以 5.2 億元取得太陽光電能源科技 (3566-TW) 在中科后里基地的廠房，也使先前已取得中科大雅基地 1.1 萬坪廠房的橋椿金屬，成為在台生產線設置橫跨中科大雅、后里兩基地的廠商。目前橋椿金屬在中科廠投資 50 億元導入自動化生產的生產線已進入量產，且良率不斷向上攀升之中。