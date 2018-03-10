人大代表提案漲公車票價 陸網民：不代表人民

喻春梅還稱，調查了巴黎、紐約、倫敦等地公車票價，一趟大致需要人民幣12至20元。通常，國際公認的公車票價應占人均可支配收入的8%左右，但中國大多不超過4%，「遠低於國際水平」。

澎湃新聞報導，中國大陸公車票價長期處於人民幣2元（約新台幣9元）以下。喻春梅指出，北京、上海公車人次成本都超過4元，而企業實際票價收入不到成本的一半。估計每年政府為全國公車企業補貼800億至1200億元。

（中央社台北10日電）在調查巴黎、紐約、倫敦等地的公車票價後，中國人大代表喻春梅已向13屆全國人大一次會議提案，建議「適度提高」公車票價，今天引發大陸網民圍剿，批評她根本不代表人民。

提案主張應該先調高過低的基準起步價，「扭轉公車票價越低越好的模糊認識」，再逐步提高整體運價。

不過新聞一出，大陸網民一面倒表示反對，並留言砲轟喻春梅妄為人民代表，根本不代表人民，「就知道折騰窮人」。

網民反問「人家收入多少，我們多少？」；「怎麼不說工資也比照國際水平？」；「中國是特色社會主義國家，怎能向資本主義靠攏？」

網民多強調，政府補貼公車，本來就是鼓勵公共出行、節能減碳，以現在各大城市交通擁擠狀況，公車票應該降價甚至免費才對。

喻春梅現任江西南昌公共交通運輸集團有限責任公司一公司黨支部副書記，大陸網民展開肉搜後，指她是公車司機出身，難怪喊漲價。

在民主國家，漲價方案都由行政部門提出，再交民意機關審查修改通過，民意代表只能刪減不能主張增加。不過在中國兩會，提案要求漲價卻屢見不鮮。

6日，中國全國政協委員孟安明就指大陸大學學費比幼稚園的學費還低，主張合理上調大學學費，引發大陸社會一面倒批評。

去年兩會期間，部分政協委員、人大代表主張高鐵票應漲價，也曾引起輿論嘩然。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070310