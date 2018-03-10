中山大學就博會 職缺挑戰年薪百萬機會

（中央社記者陳朝福高雄10日電）國立中山大學今天舉辦「徵才實料」高屏地區就業博覽會，80家知名企業參展，共釋出7000多個職缺，其中有挑戰年薪百萬機會。

2018「徵才實料」高屏地區就業博覽會在中山大學體育館登場，求職者早已摩拳擦掌等候進場找尋最適合自己的工作機會，現場擠滿人潮。

中山大學校長鄭英耀表示，大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過媒合平台，不僅讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求，求職者也能「擇己所愛」。

中山大學學務長楊靜利也說，人文社會科學畢業生的優勢包括擅於協調，對人敏感、有「溫度」，這樣的特質是許多行業都需要的。