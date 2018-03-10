HBL／松山擺脫14分落後　逆轉毀東山決賽夢

衛冕冠軍松山高中今(10)日出戰106學年度高中籃球聯賽4強賽，遭到隊史首度晉級的東山高中強力挑戰，「綠色神盾」擺脫第三節14分落後，在最後成功防守造成東山失誤，最終把握罰球機會以58:55挺進明日冠軍賽。
在8強賽打出驚奇的台中東山高中以第4名之姿挺進4強賽，首戰遭遇第1的松山沒有手軟，首節攻下12:15，次節更是兇猛，完全沒有首次踏進小巨蛋的生疏感，上半場以29:21領先。
▲東山高中邱子軒（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
易籃再戰，東山外線全力開轟，主控劉承彥連續飆進2記三分球，再度切入上籃個人連拿8分，幫助東山領先到本場最高14分，末節松山終於回神，靠著馬建豪三分球追上只剩2分落後。
關鍵最後3分鐘，雙方都在拼罰球穩定性，松山靠著當家中鋒林正2罰全中1分反超，松山邱子軒錯失1球僅追平，本場表現最佳的莊家誠、林勵合計6罰中3幫助松山要到領先，可惜東山在最後2次進攻都發生嚴重失誤，無緣扳平。
▲松山高中莊家誠（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
松山主控林勵攻下全場最高16分、6抄截，此役挺身而出的莊家誠繳「雙十」14分13籃板。當家中鋒林正拿7分15籃板，投進關鍵三分球的射手馬建豪挹注8分。
東山以主控劉承彥拿到11分為最佳，目前位居本屆得分王的邱子軒攻下10分11籃板，4助攻4抄截，當家中鋒沈睿洋繳11分7籃板。
▲東山高中劉承彥（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）