HBL／松山擺脫14分落後　逆轉毀東山決賽夢

衛冕冠軍松山高中今(10)日出戰106學年度高中籃球聯賽4強賽，遭到隊史首度晉級的東山高中強力挑戰，「綠色神盾」擺脫第三節14分落後，在最後成功防守造成東山失誤，最終把握罰球機會以58:55挺進明日冠軍賽。

在8強賽打出驚奇的台中東山高中以第4名之姿挺進4強賽，首戰遭遇第1的松山沒有手軟，首節攻下12:15，次節更是兇猛，完全沒有首次踏進小巨蛋的生疏感，上半場以29:21領先。



▲東山高中邱子軒（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）