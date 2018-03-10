衛生紙又傳漲 公平會：不排除再約談

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）公平會介入調查衛生紙是否有競爭及禁止聯合調漲價格行為之際，最近再傳衛生紙大廠於3月1日已陸續通知通路調漲售價，公平會說，衛生紙喊漲尚未決定，不排除續約談相關業者。

中國時報報導「衛生紙大廠於3月1日已陸續通知通路調漲售價」，公平交易委員會今天發出新聞稿表示，公平會已對三大衛生紙製造業者永豐餘、英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司、正隆進行調查，根據公平會調查瞭解，三大衛生紙製造業者與通路業者對於價格並未決定。公平會並不排除後續再行約談。

公平會嚴正表示，無論是協商過程中通路業者如為行銷釋放不完整資訊而趁機拉抬民眾搶購心理、抑或三大衛生紙製造業者有意思聯絡或調漲價格之一致性共同行為，公平會如掌握相關事證，將予以嚴懲。