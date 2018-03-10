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中央社

上海訪民失蹤 警方：不受理不接待

中央社2018/03/10 16:42
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海10日電）上海訪民洪蘭英8日失蹤，當地杜行派出所警方表示：「不受理、不接待。」洪蘭英去年到北京上訪時，丈夫隨後遭上海警方關押，原來同住的一家三口，現在僅剩13歲的小女兒獨守。

48歲的洪蘭英家住上海市閔行區浦江鎮，因為小女兒沒分配到拆遷的安置房，她從2015年開始到北京上訪，自此成為當地政府的監控對象。2016年的世界互聯網大會期間，她曾被一輛白色廂型車載到黑賓館軟禁。

2017年的中國全國兩會（全國人大、全國政協）、金磚峰會、中共第19次全國代表大會結束後、美國總統川普訪陸期間，她住家樓下都有黑保安出沒。今年兩會前，她家被黑衣人破門而入，並遭全天候盯哨。

洪蘭英8日上午還透過電話與外界聯繫，但當天下午即失去音訊。當地的杜行派出所獲報後直接說：「這事沒辦法做筆錄，不受理、不接待」。就在洪蘭英失蹤之後，原本在她家樓下看守的黑保安也不見人影。

事實上，洪蘭英曾多次向杜行派出所報案，告知人身安全受到威脅，但派出所出警前往也只是「走過場」，並未改善全家人被黑保安騷擾的情況。洪蘭英已失蹤兩天，目前並沒有看見警方發布的拘留通知書。

洪蘭英原本一家三口同住，但她的丈夫於去年10月11日她在北京上訪期間遭到上海警方逮捕，資料顯示，目前被關押在看守所，至今將滿5個月。目前洪蘭英家中僅剩一名13歲的小女兒獨守。（編輯：張淑伶/朱建陵）1070310

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