上海訪民失蹤 警方：不受理不接待

（中央社記者陳家倫上海10日電）上海訪民洪蘭英8日失蹤，當地杜行派出所警方表示：「不受理、不接待。」洪蘭英去年到北京上訪時，丈夫隨後遭上海警方關押，原來同住的一家三口，現在僅剩13歲的小女兒獨守。

48歲的洪蘭英家住上海市閔行區浦江鎮，因為小女兒沒分配到拆遷的安置房，她從2015年開始到北京上訪，自此成為當地政府的監控對象。2016年的世界互聯網大會期間，她曾被一輛白色廂型車載到黑賓館軟禁。

2017年的中國全國兩會（全國人大、全國政協）、金磚峰會、中共第19次全國代表大會結束後、美國總統川普訪陸期間，她住家樓下都有黑保安出沒。今年兩會前，她家被黑衣人破門而入，並遭全天候盯哨。