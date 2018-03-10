潑漆噴生髮水頻傳 蔣萬安籲社會冷靜和諧

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，不論是對蔣公棺柩潑漆，或是對獨派人士噴灑生髮劑，都是過於激烈、民眾不樂見的行為，他呼籲社會冷靜與和諧，不希望再看到過激行為。

故總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人，9日上午在北社舉行記者會說明後續。過程中大陳島鄉情文化促進會全台聯合會理事長胡志偉與陳姓、黃姓男子等3人闖入現場抗議，胡男並朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴灑生髮劑。

身為蔣家第四代的蔣萬安下午告訴中央社記者，這些都是比較過於激烈的行為，甚至是已經違法的行為，都不是台灣社會所能夠接受，透過這樣的方式，無法得到台灣社會認同，且只會造成更多的對立與仇恨，這些都不是台灣民眾所樂見的。