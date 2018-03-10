NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈觀察〉網購正蠶食消費大餅 百貨業窮則思變

鉅亨網2018/03/10 17:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台灣電子商務龍頭富邦媒 (8454-TW) 對台灣電商市場持續成長樂觀，卻也罕見示警，百貨公司恐在 1-2 年內會明顯感受被網購侵蝕業績的壓力，近年除大型量販業者已遭進逼轉向發展社區型超市，百貨公司也正在拚轉型，不斷改裝樓面並增加最新的餐飲品牌來吸引客流，已是不得不跟進的趨勢。

近年台灣網購市場成長迅速，經濟部統計處公布去 (2017) 年電子購物營業額，無店面零售業營業額達 2387 億元，年增 4.8%，連續 11 年正成長，並再創歷史新高紀錄。

其中，占比 7 成的電子購物業 (網路購物及拍賣、電視購物、廣播和郵購等) 達 1695 億元，平均每年成長幅度高達 7.4%，大幅高於整體零售業 1.9% 的成長，顯示消費版圖明顯轉向網購。。

為了抵禦電商業者侵蝕消費市場，百貨公司近年正在轉型，從最具指標性的一級百貨戰區信義區來看，台北 101 除了維持以往的精品路線，更導入蘋果專賣店、不斷推出季節主題嘉年華會，成功吸引不同的新客群，新光三越 A11 自 2016 年大幅度改裝，拉升 2017 年來客數成長 25%，營收成長 15%。

新光三越作為百貨龍頭，除了 A11 率先大改裝有成，今年包括 A4、A8 和 A9 館均加入改裝行列，甚至在 A8 設置了亞洲最長溜滑梯，而精品櫃位調整後導入 DIOR 全台最完整的精品女裝旗艦店，還有全台獨家的法國皇室御用精品袋包 FAURÉ LE PAGE，信義天地總改裝坪數高達 8000 坪。

而全台百貨店王新光三越台中店今年暫無大規模改裝計畫，但要增加策展活動來吸引人潮，並持續引進新餐飲品牌、以及名品調整，不斷透過快速調整櫃位迎合最新的消費趨勢。

可留意到，新光三越史無前例關店，3 月底新竹店將吹熄燈號，且南西 2 館也不續約，顯然已看到了實體百貨經營的困境。

目前全台各大百貨正陸續進行的例行春季改裝導入新櫃位，顯示各大百貨業者若只是賣商品，恐怕持續遭網購侵蝕，必須透過實體具備的優勢─體驗，以及更獨家的品牌供應來吸引消費者。

也因此，不同於過去分層將餐飲店集中在美食街，現在的趨勢是各樓層都有名店進駐，藉此吸引消費者前往過去不會逛到的樓層。

不過，富邦媒已示警今年起百貨店恐怕將面臨品牌商的業績轉向網購，例如 GAP、NIKE 等大型業者除了設置實體店，也積極朝向網路開店。當知名品牌陸續走上 O2O 模式後，消費者可選擇快速拿起行動裝置點選下單的消費模式，要如何引導其走到實體店面選購商品，勢必是百貨要面臨的問題。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新光三越百貨轉型購物中心headline
〈外幣需求夯〉挑選3大準則...戴正吳化身夏普品牌大使 上...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan