NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

影／賴逸白書法個展　佛光緣美術館揭幕

記者宋汝夔．許薰方／高雄報導2018/03/10 19:00
佛光緣美術館總館，為屏東知名書法家賴逸白老師，舉辦｢禪‧雲‧書─賴逸白書法個展｣揭幕儀式。

佛光山於10日下午2時，在佛光緣美術館總館，為屏東知名書法家賴逸白老師，舉辦｢禪‧雲‧書─賴逸白書法個展｣揭幕儀式，賴老師亦捐贈25件作品予佛光山收藏，其中｢星輝北斗，雲集千祥｣，是特別為星雲大師所創作，以表達對大師之崇敬。

今年已80高壽的賴逸白老師在致詞時表示，70多年的經驗，讓他對書法的感想，就像是無邊無際的點畫藝術，想怎麼寫就怎麼寫，不必拘泥在一定的格式。這也如同以行草見長的他，其字逸氣淡雅，樸拙中仍懷有一顆赤子之心，令人感佩。


▲賴逸白對書法的感想，就像是無邊無際的點畫藝術，想怎麼寫就怎麼寫，不必拘泥在一定的格式。（圖／記者許薰方攝，2018.03.10）

賴逸白老師（本名賴幹雄）為屏東著名書法家，是于右任的關門弟子，他專擅各式書體，尤以行草見長。感情豐沛的賴逸白，從青年時期即開始熱衷於藝文表現，除琴棋書畫外，寫有散文、小說、詩詞等，作品散見各報章雜誌並曾任校刊編輯，對文學的熱愛，也影響在書藝上的表現，使其作品充滿感情與人文色彩，著有《賴逸白書法集》(1999)。

此次個展共計展出50件佳作，展期是從3月10日到4月22日，每天上午9:00到下午17:00免費參觀(週一休館)，地點在佛光緣美術館總館(佛光山大雄寶殿後方)，歡迎民眾前往觀賞。


▲｢心經」最少致贈好友300幅以上。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.10）

 

關鍵字賴逸白佛光緣美術館星雲大師佛光山
男子忘返家路　人臉辨識找出身分遊台灣燈會賞花燈　可以顧健康

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan