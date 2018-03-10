影／賴逸白書法個展　佛光緣美術館揭幕

佛光山於10日下午2時，在佛光緣美術館總館，為屏東知名書法家賴逸白老師，舉辦｢禪‧雲‧書─賴逸白書法個展｣揭幕儀式，賴老師亦捐贈25件作品予佛光山收藏，其中｢星輝北斗，雲集千祥｣，是特別為星雲大師所創作，以表達對大師之崇敬。

今年已80高壽的賴逸白老師在致詞時表示，70多年的經驗，讓他對書法的感想，就像是無邊無際的點畫藝術，想怎麼寫就怎麼寫，不必拘泥在一定的格式。這也如同以行草見長的他，其字逸氣淡雅，樸拙中仍懷有一顆赤子之心，令人感佩。



▲賴逸白對書法的感想，就像是無邊無際的點畫藝術，想怎麼寫就怎麼寫，不必拘泥在一定的格式。（圖／記者許薰方攝，2018.03.10）