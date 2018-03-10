NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

台北市長選舉 姚文智：綠團結提名會贏

中央社2018/03/10 16:55
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥、侯姿瑩台北10日電）表態參選台北市長的民主進步黨立法委員姚文智今天表示，關於台北市長選舉，民進黨只要團結，堅定提名自己的候選人，就會勝選。

姚文智認為，民進黨只要確定提名台北市長候選人，「現在『寄放』在（台北市長）柯文哲那邊的民調就會回籠」。

他說，過去是這樣，藍、綠歸隊之下，會是一個三足鼎立的選舉。民進黨只要團結，堅定提名自己的候選人，就會勝選。

姚文智下午出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」，接受媒體訪問時，做了以上表示。

面對媒體問及，前總統李登輝日前受訪談到台北市長選舉時表示，現任台北市長柯文哲做得不錯，也說民進黨「沒有人啊」，姚文智認為，老先生認知上誤會。

姚文智強調，民進黨是還沒有提名，而不是民進黨沒有人。民進黨人才濟濟。李登輝的話都是鼓勵，他會努力讓李登輝知道。

他說，現在台北市長選舉最大的關鍵還是在於民進黨提不提名。只要確定提名，不明確和猶豫的狀態就會解除。民進黨全面執政，提名市長不但是責任，讓選民不要再猶豫不決也是應該努力架構的方向，這方向就依黨內民主程序。

此外，前副總統呂秀蓮今天下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會回應媒體詢問時說，尊重李登輝的說法。呂秀蓮透露，她手中握有一份資料，如果公開的話，會讓支持柯文哲的人感到有點慚愧。但她不願進一步透露資料的內容與細節。（編輯：林興盟）1070310

泰國普吉輕型訓練機失事 2死2106年勞資爭議27169...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan