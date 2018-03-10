雲林詔安唱歌尞天穿　詔集好聲音安享客家樂

雲林縣107年唱歌尞天穿－「詔」集好聲音、「安」享客家樂活動，由雲林縣政府與客家委員會、崙背鄉公所及二崙鄉公所共同辦理，系列第一場活動於3月7日於詔安客家文化館辦理「客語說故事活動」，今10日假「詔安客家文化館」舉辦主軸活動「詔」集好聲音、「安」享客家樂，縣府秘書長黃玉霜、客家委員會委員洪如萍、議員廖錦珠、崙背鄉長李永茂、二崙鄉長鍾福助、崙背鄉民代表會李居安、李日存代表等地方民意代表親臨活動會場，與詔安客家鄉親同樂。

黃玉霜指出，客家基本法順利通過後，客家委員會積極落實各項重大政策，其中又以全國客家日（農曆正月二十日即為天穿日）最受矚目與期待。「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶，具深遠文化傳承意義。過去每逢「天穿日」，客家人便會放下工作，一方面忙裡偷閒，另一方面也讓大地休養生息；從現代環保概念來看，適度地給予大自然修補恢復的時間，更能讓環境生生不息、資源永續發展。