雲林詔安唱歌尞天穿　詔集好聲音安享客家樂

雲林縣107年唱歌尞天穿－「詔」集好聲音、「安」享客家樂活動，由雲林縣政府與客家委員會、崙背鄉公所及二崙鄉公所共同辦理，系列第一場活動於3月7日於詔安客家文化館辦理「客語說故事活動」，今10日假「詔安客家文化館」舉辦主軸活動「詔」集好聲音、「安」享客家樂，縣府秘書長黃玉霜、客家委員會委員洪如萍、議員廖錦珠、崙背鄉長李永茂、二崙鄉長鍾福助、崙背鄉民代表會李居安、李日存代表等地方民意代表親臨活動會場，與詔安客家鄉親同樂。
黃玉霜指出，客家基本法順利通過後，客家委員會積極落實各項重大政策，其中又以全國客家日（農曆正月二十日即為天穿日）最受矚目與期待。「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶，具深遠文化傳承意義。過去每逢「天穿日」，客家人便會放下工作，一方面忙裡偷閒，另一方面也讓大地休養生息；從現代環保概念來看，適度地給予大自然修補恢復的時間，更能讓環境生生不息、資源永續發展。
▲秘書長黃玉霜參與民眾搗麻糬活動，體會客家人獨有的特殊節慶。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
雲林縣崙背鄉為客家委員會列為客家文化重點發展區，今年全國客家日系列活動，於崙背鄉詔安客家文化館，並邀請崙背鄉、二崙鄉等詔安客家族群的社區共同參與。因此，希望藉由全國客家日活動的舉辦，引發詔安客家族群的重視，也期望透過文化活動的舉辦，啟動找回客家族群的尋根之旅。
▲雲林縣府秘書長黃玉霜、二崙鄉長鍾福助與民眾同歡。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
民政處表示，今年度配合客家委員會「唱歌尞天穿」活動主軸，活動以演唱客語歌曲為主軸，佐以客家歌謠、客家歌曲舞蹈、詔安偶戲、太鼓陣、金獅陣、結合舞蹈、歌曲、歌謠、武術等表演。
相關表演團體來自崙背鄉以及二崙鄉，優秀的演出除了彰顯詔安客家文化之獨特性，凝聚客家族群意識，更符合族群共享之天穿日主軸，現場更有竹雕、花布、客家粄DIY活動，以及客語詩詞、客語歌謠等攤位，以及活動當天憑發票2張，換樹苗，讓民眾透過活動、認識天穿日、共享客家樂。