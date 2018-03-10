NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

雲林詔安唱歌尞天穿　詔集好聲音安享客家樂

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/10 17:46
▲唱歌尞天穿-「詔」集好聲音、「安」享客家樂開幕。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
▲唱歌尞天穿-「詔」集好聲音、「安」享客家樂開幕。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

雲林縣107年唱歌尞天穿－「詔」集好聲音、「安」享客家樂活動，由雲林縣政府與客家委員會、崙背鄉公所及二崙鄉公所共同辦理，系列第一場活動於3月7日於詔安客家文化館辦理「客語說故事活動」，今10日假「詔安客家文化館」舉辦主軸活動「詔」集好聲音、「安」享客家樂，縣府秘書長黃玉霜、客家委員會委員洪如萍、議員廖錦珠、崙背鄉長李永茂、二崙鄉長鍾福助、崙背鄉民代表會李居安、李日存代表等地方民意代表親臨活動會場，與詔安客家鄉親同樂。

黃玉霜指出，客家基本法順利通過後，客家委員會積極落實各項重大政策，其中又以全國客家日（農曆正月二十日即為天穿日）最受矚目與期待。「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶，具深遠文化傳承意義。過去每逢「天穿日」，客家人便會放下工作，一方面忙裡偷閒，另一方面也讓大地休養生息；從現代環保概念來看，適度地給予大自然修補恢復的時間，更能讓環境生生不息、資源永續發展。


▲秘書長黃玉霜參與民眾搗麻糬活動，體會客家人獨有的特殊節慶。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

雲林縣崙背鄉為客家委員會列為客家文化重點發展區，今年全國客家日系列活動，於崙背鄉詔安客家文化館，並邀請崙背鄉、二崙鄉等詔安客家族群的社區共同參與。因此，希望藉由全國客家日活動的舉辦，引發詔安客家族群的重視，也期望透過文化活動的舉辦，啟動找回客家族群的尋根之旅。 


▲雲林縣府秘書長黃玉霜、二崙鄉長鍾福助與民眾同歡。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

民政處表示，今年度配合客家委員會「唱歌尞天穿」活動主軸，活動以演唱客語歌曲為主軸，佐以客家歌謠、客家歌曲舞蹈、詔安偶戲、太鼓陣、金獅陣、結合舞蹈、歌曲、歌謠、武術等表演。

相關表演團體來自崙背鄉以及二崙鄉，優秀的演出除了彰顯詔安客家文化之獨特性，凝聚客家族群意識，更符合族群共享之天穿日主軸，現場更有竹雕、花布、客家粄DIY活動，以及客語詩詞、客語歌謠等攤位，以及活動當天憑發票2張，換樹苗，讓民眾透過活動、認識天穿日、共享客家樂。

關鍵字唱歌尞天穿詔安客家文化天穿日發票
土庫新南仁埤橋動工　提升行的安全中部打擊犯罪中心　屏東查獲槍與毒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan