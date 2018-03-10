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台版#MeToo！體操女選手控教練性侵：翅膀被折斷

社會中心／綜合報導2018/03/10 17:16
▲有網友控訴在讀國中時遭體操教練性侵，目前該名教練已暫時請假接受調查。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲有網友控訴在讀國中時遭體操教練性侵，目前該名教練已暫時請假接受調查。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）

高雄某國小體操教練被控涉嫌性侵女選手！一名女網友在臉書《爆料公社》控訴在就讀國中時，遭體操教練在汽車旅館、體操館及其家中等處多次性侵，但她始終隱忍不敢報案，直到看見美國體操界爆出隊醫性侵事件，讓她鼓起勇氣揭發惡行。她更指出還有多名學姐受害，「公開他是因為不希望再有下一位受害者出現！」對此，高雄市教育局已啟動性平法進行調查，並請該名教練暫時請假接受調查，高雄地檢署也已啟動調查。

該名網友 po 文控訴，自己在幼稚園時接觸體操，當時幾乎把這名教練當成父親一般的尊重，國小時教練也對他細心呵護，即使平常有些摟摟抱抱的行為，她也不以為意，當成是家人間的親密動作。但上了國中開始發育後，教練開始藉機碰觸她的私處或上半身，也常叫她只穿運動內衣練習或幫教練按摩，但自己並未多想。

網友指出，每次到外地比賽時，教練晚上都會打電話叫特定一、二位成績較好的學姐去找他，但學姐們總是很不想去，「有位很美成績又好的學姊要去找他時，接電話的手跟語氣是發抖的，而當他回來的時候眼睛看起像是哭過。」直到某次賽前，自己被教練叫到房裡泡澡，賽前放鬆，她才知道學姐們不願意來的原因，「我突然看到他全身裸體的走進來」、「到我耳邊說，『我會好好愛你的，你的學姊們也都是這樣.......』」，在那之後，自己多次在教練家裡、體操館、汽車旅館等地被性侵，「他一次又一次的進入我的身體，每一次過程我都像死了一般。」同時她也 po 出一張自己因月經異常，由教練陪同到婦產科就診的證明。

「應該要給我翅膀的教練，卻讓在要起飛的時候，硬生生把他折斷」，網友說，雖然曾經痛苦過，但她活下來了，除了信仰之外，也遇到了即將託付終生的對象。之所以會選擇說出來，是因為看到美國體操界的性侵事件，讓她意識到「我不再是被你摧殘的小女孩，而是一位復仇者，讓他的惡行，得以接受審判。」

對此，高雄教育局今（ 10 ）日表示，在接獲被害人家屬代為陳情後，已啟動性別平等教育法進行調查，並請該名教練暫時請假接受調查，嚴禁他進入校園、接近選手；對於爆料內容，教育局則表示，並不完全是被害人個人遭遇，但就醫證明確實是被害人的，而根據被害人指述，事件約發生在民國 85 年間，之後持續長達 10 年。高雄地檢署也已啟動調查，目前已有其他被害人出面指證。

關鍵字metoo性侵體操選手教練
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