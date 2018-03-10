中部打擊犯罪中心　屏東查獲安毒及槍彈

刑事局中部打擊犯罪中心聯手中市二分局南下屏東里港鄉破獲一個槍毒集團，逮捕黃姓主嫌及鄭姓吳姓兩名共犯，起出改造槍枝1支、彈夾1個、安非他命3大包 (毛重約3公斤)、現金32萬8600元、點鈔機、毒品吸食器、K他命、聯絡用手機等證物。

刑事局偵查第六大隊第二隊掌握綽號「連長」之男子於屏東地區涉嫌持有非法改造槍枝，並販賣大量毒品，調查後鎖定綽號「連長」之男子真實身分為黃姓男子，並與臺中市政府警察局第二分局、屏東縣警察局刑警大隊（偵二隊）共組專案小組，並報請臺灣屏東地方檢察署王繼瑩檢察官指揮偵辦。