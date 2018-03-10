中部打擊犯罪中心　屏東查獲安毒及槍彈

刑事局中部打擊犯罪中心聯手中市二分局南下屏東里港鄉破獲一個槍毒集團，逮捕黃姓主嫌及鄭姓吳姓兩名共犯，起出改造槍枝1支、彈夾1個、安非他命3大包 (毛重約3公斤)、現金32萬8600元、點鈔機、毒品吸食器、K他命、聯絡用手機等證物。
刑事局偵查第六大隊第二隊掌握綽號「連長」之男子於屏東地區涉嫌持有非法改造槍枝，並販賣大量毒品，調查後鎖定綽號「連長」之男子真實身分為黃姓男子，並與臺中市政府警察局第二分局、屏東縣警察局刑警大隊（偵二隊）共組專案小組，並報請臺灣屏東地方檢察署王繼瑩檢察官指揮偵辦。
專案小組掌握黃嫌真實身分、使用車輛及出入處所後，持續派員跟監蒐證，於9日凌晨在屏縣里港鄉塔樓路黃嫌所經營之檳榔攤外，發現一部行蹤可疑之自小客車來回行駛，車內兩名男子在與黃嫌接觸後，從車內取出一包可疑物品，警方研判係交易毒品，經請示檢察官後立即上前查緝，當場於屋內查獲改造槍枝，彈夾，另於鄭,吳二人身上起獲3大包安非他命（3公斤）、現金32萬8600元、點鈔機、聯絡用手機、毒品吸食器、K他命等犯罪贓證物。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995