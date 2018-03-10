影／中職 Lamigirls擔任一日店長　粉絲嗨翻天

Lamigo桃猿隊啦啦隊10日下午14點，為代言口腔廣告進行首次的見面會，南下高雄左營博愛路與崇德路口，桃猿隊啦啦隊LamiGirls共同造勢，號召全台好友為新球季暖身。Lamigirls 首度在高雄為「醣活力-口腔三寶」，進駐東京藥局擔任一日店長，美麗登場，大批粉絲早已蠢蠢欲動。此外 Lamigo 球隊啦啦隊長阿誠，也成為中職史上第一位產品代言人 。



▲宏潤生技董事長陳衫潤到場，與現場民眾互動，分享自身健康哲學。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.10）



▲簽名會現場人潮不斷。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.10）

Lamigo桃猿隊啦啦隊長阿誠在全猿主場唱跳帶領「猿風加油」的青春健康形象受到了生技口腔清潔品牌的青睞，成為目前中華職棒首位擁有廣告代言的啦啦隊長，該品牌也贊助球團，簽下兩年合作約，今年在全猿主場就可以看到阿誠代言口腔清潔產品的各式廣告。



▲ 啦啦隊長阿誠（右三）也以代言人及活動主持人的身分抵達現場，為職棒開戰前先暖身，High 翻現場。 （圖／記者宋德威攝 , 2018.03.10）

接下在球場為產品代言的工作，阿誠顯得謙虛，他表示，在全猿主場服務大家，口腔衛生很重要，感謝醣活力青睞，口腔衛生全猿一起來。2018年開始，該品牌在全猿主場以阿誠為形象為Lamigo加油的看板、CF廣告與活動，甚至Lamigo TV上都會看到。全民打棒球On line game也有廣告。



▲中華職棒Lamigo桃猿隊啦啦隊員。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.10）