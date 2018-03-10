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中央社

景美師大拔河聯隊 奪世界盃540公斤金牌

中央社2018/03/10 17:13
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北10日電）由景美女中與台灣師範大學合組的景美師大女子拔河聯隊，前往中國徐州參加2018年世界盃室內拔河錦標賽，連續傳出捷報，今天奪得540公斤錦標賽金牌，繼公開賽後再度獲得金牌。

2018世界盃室內拔河錦標賽8日起在中國江蘇省徐州市舉辦，「中華台北─景美師大」女子拔河聯隊從5日及6日分批啟程前往現場參賽。稍早，8日傳來捷報，拔河聯隊獲得「U23-500公斤組」公開賽金牌。

台北市政府教育局今天發布新聞稿表示，景美師大女子拔河聯隊在2018世界盃室內拔河錦標賽再傳捷報，繼獲得「U23-500公斤組」公開賽金牌後，在540公斤組錦標賽冠軍戰中以2：1逆轉勝，睽違四年後再度勇奪金牌。

教育局說，世界盃拔河錦標賽皆以國家代表隊出場應戰，今天舉行540公斤組的賽程參加國家除中華台北外，依預賽出賽順序包含韓國、拉脫維亞、巴斯克、荷蘭、新加坡及中國大陸隊，跟上屆相比，今年歐洲隊伍略減，但聯隊鎖定中國隊為勁敵。

540公斤組錦標賽預賽中，每隊須和各國代表隊先比賽一次，中華台北代表隊一路不敢掉以輕心，一局未失，六戰全勝，以積分第一進入四強準決賽。

預賽最後一場是和中國隊較勁，被視為金牌前哨戰，景美師大女子拔河聯隊步步為營，控制節奏以2：0獲勝；四強賽中，聯隊則以2：0輕取荷蘭，挺進最後冠亞軍決賽，對手正是中國代表隊。

第一局，中國隊一改預賽守勢，直接發動攻勢，中國隊先占上風，景美師大拔河聯隊以1：0落後。第二局，教練調整隊形，選手專注比賽，扳回一城。第三局，雙方盡展實力，賽事維持近2分半鐘，聯隊穩穩控制比賽節奏，未讓中國隊有機可趁，一舉奪下金牌。（編輯：方沛清）1070310

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