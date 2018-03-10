土庫新南、仁埤橋動工　提升行的安全與便利

雲林縣土庫鎮新南橋及雲101-1埤腳橋(仁埤橋一、二號橋)於今10日先後舉行動土典禮，活動由副縣長丁彥哲、嘉邑行善團理事長蔡萬華、土庫鎮長陳慶助等共同主持，分別以手持鐵鎚敲擊橋面象徵拆除及持鏟動土儀式進行，共同祈求工程順利。丁彥哲表示，感謝嘉邑行善團的善行；對地方基礎建設的協助興建，預計6.7月完工後將大大改善居民行的便利。

土庫新庄里新南橋因橋身結構老舊、橋墩採落墩設計致通洪斷面不足，公所提報計畫並爭取由嘉邑行善團辦理改善，總經費概估637萬元，雲林縣府補助公所38萬元進行設計、監造業務，嘉邑行善團協助施作橋梁工程。