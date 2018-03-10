花博志工招募影片 在地人邀請響應花博

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市政府廣邀民眾加入2018台中世界花卉博覽會志工行列，今天推出志工招募影片，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，由在地人熱情邀請在地人響應花博。

台中市政府社會局今天發布新聞稿表示，2018台中世界花卉博覽會今年底將在外埔、豐原、后里登場，除了工作人員外，長達半年的展期，將動員至少2萬名志工共同參與。

活動後並規劃一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

新聞局也拍攝志工招募影片，以「在地志工，用愛凝聚」、「志工活力，花博藝術」、「志工初心，花現台中」為主軸，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，透過在地人熱情邀請在地人，一起參與花博盛事。