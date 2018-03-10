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中央社

藍新北市長爭提名 侯友宜周錫瑋喊團結

中央社2018/03/10 17:21
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北市10日電）爭取新北市長提名的侯友宜表示，協調的前提是團結和諧取得共識。前台北縣長周錫瑋也喊團結，並表示，若堅持25日前決定提名人，黨應說明究竟是中央的哪個人、哪個會議決定。

市黨部主委李乾龍受訪表示，決定3月25日確定人選，是依黨中央制訂的流程與期程套用，這日期不可能更改，也已報備黨中央和內政部。有意參選者應早有準備，若隨意更改日期很難辦事情。

至於政見發表會有無可能3人同台？李乾龍表示，若一個人發表20分鐘，3名參選人共1小時，「這勉強可以接受，觀眾也不會厭倦，也較合乎情理。」

他說，12日協調若3人同意在電視同台發表，市黨部也不會反對，一定公平、公正、公開為黨舉才，不會偏袒誰。

角逐下屆新北市長選舉提名的周錫瑋，今天參加中和區壽德新村座談會受訪表示，提名過程不只是辦初選而已，而是要找出值得信賴的人選，要重視過程中的程序正義與正當性。

周錫瑋說，昨天參選人協調會，有人提到黨中央決定3月底前完成確認提名人，他倒是很想知道黨中央是誰決定的？或黨中央哪個會議決議？

他說，每個出來參選的人都必須接受選民的挑戰，釐清選民的疑慮，協調會懸而未決的事項，如果黨部充分說明清楚，身為黨員還是要服從。希望依民主程序辦初選，讓選民與國民黨都一起團結。

市黨部9日邀周錫瑋、前新北市議員金介壽、侯友宜辦公室主任謝政達協商，除達成共識由中央黨部辦民意調查，其他民調的時間、政見說明會方式都無結論，待12日第2次協調。

周錫瑋今天表示，黨部公告堅持要在3月25日決定人選，中間幾乎沒有初選活動的時間，就算要辦政見說明也沒充分時間，他與金介壽都希望讓選民瞭解3組參選人的政見、理念、專業、能力。

周錫瑋說，黨的「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」、「中國國民黨員餐參加公職人員選舉提名辦法」，與中常會通過的提名方式採全民調相互抵觸。

他說，原提名辦法若協調不成要辦黨員投票、意見徵詢與幹部評鑑、民意調查，若中央黨部堅持全民調，需修正提名辦法。

侯友宜今天參加一場慢速壘球開幕後受訪表示，外界關注初選黨內協調，盼在黨的規範下，不產生對立與衝突，以團結為目標展開協商。

侯友宜說，協商是為取得共識，應和諧面對，沒有多數決議的問題，是否親自前往協調，將看行程安排而定。（編輯：劉政權）1070310

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