影／方泂鑌展慈父風範　率秦宇子、張懷顥擔任一日導師

今天參加上課的20位孩子分成三組，分別是由方泂鑌帶領的烏克麗麗小隊，一聽到是方泂濱要來上課，小朋友們立刻指定要學〈壞人〉這首歌，而頗有慈父之風的方泂鑌，雖然溫文儒雅帶領小朋友，卻令人訝異非常有效率，小朋友整齊劃一的與方泂鑌在成果發表上表演，只練習短短三十分鐘練習便表現完美，還應小朋友的要求一起彈唱其他流行歌曲，其樂融融。

秦宇子則分到是最小年紀歌唱隊的小朋友（小學一～三年級），為了吸引小小孩上課可以專心，秦宇子特別設計了超愛又有趣的「狗狗汪汪發聲練習法」，分別是三招「狗狗吐氣」、「娃娃音飆高音」、「消防車滑音」，簡單好玩的學習正確的訓練肌肉發聲技巧，利用這些唱歌小技巧，一起演唱陳芳語的〈愛你〉。

負責帶領年齡大一點小朋友「舞悅天」跳舞班的張懷顥，特別選了火星人Bruno Mars的〈that’s what I like〉這首輕快俏皮的舞曲，還為小朋友設計了幾個酷酷的舞蹈動作，包括RAIN招牌的「心跳蹦蹦」及自創的「手指扇子」。



▲ 方泂鑌、秦宇子、張懷顥除了擔任一日導師，並將於30日舉辦《2018愛在角落慈善公益音樂會之海蝶音樂派對》。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）