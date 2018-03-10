政協委員：擴大台胞證功能 直逼中國身分證

楊健說，建議中國國家相關部門，對有意願赴中國發展的台灣人才持續「制定更加貼心的政策，採取更加靈活的措施」，努力團結更多的台灣民眾「加入兩岸經濟社會融合發展的洪流，為構建『兩岸命運共同體』打下堅實基礎」。

（中央社記者邱國強北京10日電）中國民主黨派「台灣民主自治同盟」副主席、全國政協委員楊健今天說，中國官方應為台灣民眾在當地生活「解決後顧之憂」。包括擴大台胞證使用範圍，具有類似中國身分證的功能。

他並提出4項建議。一是積極拓寬兩岸人才交流管道。包括設立「台胞就業服務中心」，提供就業推薦、職稱評定、台灣學歷認證等業務；鼓勵中國企業與台灣高等院校和研究機構對接，為台灣人才到中國就業、創業創造條件。

二是適當擴大台灣民眾在中國就業的職位類別和範圍。像是在現有部份省市試辦高等院校、公立醫院、法律服務業對台籍人士開放的基礎上，擴大試點範圍和地域，特別建議在台灣專業人才聚集的江西、重慶等地率先開放。

三是加強有針對性的宣傳引導，鼓勵台灣民眾積極投身中西部地區建設，解決兩岸人才交流中不平衡、不充分的問題。

四是為台灣民眾解決後顧之憂。在醫保、社保、公租房方面與中國民眾一視同仁；擴大台胞證在中國的使用範圍，提升便利程度，使台胞證有類似中國居民身分證的功能，幫助他們較快融入中國社會。（編輯：張淑伶）1070310