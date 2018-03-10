賴清德參訪台南國際蘭展　肯定走向國際舞台

行政院長賴清德今（10）日在台南市長李孟諺和立委黃偉哲的陪同下，參訪2018台灣國際蘭展各大主題館，他肯定這是台灣蘭花產業走向國際的最佳舞台，李孟諺除感謝賴清德能撥冗到園區參訪，關心地方產業發展外，並與蘭協會長陳澄鐘理事長將本次大獎花之兄弟株全國總冠軍蘭花盆栽贈予賴。

賴清德首站先來到「蘭亭館」，感受東方山水、詩詞文化與曲水流觴的意境，並登上秘境「蘭亭」將館中美景盡收眼底；進入薈萃館後，由蘭協曾俊弼秘書長導覽「冠軍中的冠軍-大獎花」，欣賞各大得獎花卉的風姿。

賴清德表示，蘭展舉辦迄今14年，參觀蘭展國家數也屢創新高，已超過40多國共襄盛舉，每年吸引超過20萬國內外旅客前來參觀，商機上看新臺幣百億元。今年更是佳評如潮，受到各界熱烈的迴響，希望全國的好朋友把握難得的機會，到台南後壁欣賞最優美的蘭花。