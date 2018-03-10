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賴清德參訪台南國際蘭展　肯定走向國際舞台

記者黃文博／台南報導2018/03/10 18:01
▲行政院賴清德10日參訪台南國際蘭展，市長李孟諺、立委黃偉哲等人陪同。（圖/ 台南市政府提供，2018.03.10
▲行政院賴清德10日參訪台南國際蘭展，市長李孟諺、立委黃偉哲等人陪同。（圖/ 台南市政府提供，2018.03.10

行政院長賴清德今（10）日在台南市長李孟諺和立委黃偉哲的陪同下，參訪2018台灣國際蘭展各大主題館，他肯定這是台灣蘭花產業走向國際的最佳舞台，李孟諺除感謝賴清德能撥冗到園區參訪，關心地方產業發展外，並與蘭協會長陳澄鐘理事長將本次大獎花之兄弟株全國總冠軍蘭花盆栽贈予賴。

賴清德首站先來到「蘭亭館」，感受東方山水、詩詞文化與曲水流觴的意境，並登上秘境「蘭亭」將館中美景盡收眼底；進入薈萃館後，由蘭協曾俊弼秘書長導覽「冠軍中的冠軍-大獎花」，欣賞各大得獎花卉的風姿。

賴清德表示，蘭展舉辦迄今14年，參觀蘭展國家數也屢創新高，已超過40多國共襄盛舉，每年吸引超過20萬國內外旅客前來參觀，商機上看新臺幣百億元。今年更是佳評如潮，受到各界熱烈的迴響，希望全國的好朋友把握難得的機會，到台南後壁欣賞最優美的蘭花。

除了參觀蘭展外，賴清德、李孟諺和黃偉哲等人也進入「台灣蘭花品種商業服務中心」視察，服務中心在今年1月揭牌，提供核心種原保存管理、品種管理、蘭花行銷及資訊服務等任務功能，今年更促成蘭展與蘭花精緻農業、生物科技、文創觀光等異業結盟，有效提升台灣蘭花的品質及國際競爭力，定能帶領台灣蘭花產業邁向新里程碑。

農業局表示，今天在蘭展現場也舉辦了「2018 植物品種權反侵權國際研討會」，由農委會種苗繁殖場張定霖場長主持，邀請來自比利時、荷蘭、日本等國及國立中興大學陳龍昇副教授、行政院農農委會農糧署方怡丹組長共同針對植物品種權的保護及未來如何預防侵權進行對談及交流，隨著國際趨勢的演變，植物品種權逐漸受到重視，對於品種權人而言，遭遇品種權侵權疑慮時，應該如何面對並保障自己的權利，逐漸成為重要的議題。

關鍵字台南國際蘭展賴清德李孟諺黃偉哲蘭花
中部打擊犯罪中心　屏東查獲槍與毒福德正神公仔彩繪　慶祝土地公生日

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