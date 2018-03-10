吳秉叡選新北市長造勢 跨派系立委聲援

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡明天將舉辦大型造勢活動，有56名立委聲援、超過35名立委將出席力挺。吳秉叡說，要讓選民知道他是能夠承擔這個責任的人。

吳秉叡明天將在新北市五股工商展覽館舉辦「秉友會新春團拜活動」，席開近400桌，預計有超過4000名支持者會到場。媒體與黨內頻頻點名可能參選新北市長的前行政院長蘇貞昌也將出席這場活動，對吳秉叡表達支持。

根據吳秉叡辦公室統計，在吳秉叡一一打電話力邀之下，即便活動與立法院副院長蔡其昌女兒滿月酒、多名立委出國等狀況「強碰」，還是有包括謝系的民進黨立委姚文智、新潮流系的民進黨立委段宜康與鍾佳濱及鄭運鵬、正國會系統的民進黨立委高志鵬與吳琪銘，以及英系的民進黨立委蔡易餘等人會到場，連加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇都會出席，吳秉叡所屬的蘇系立委也都將全部到齊。