朱團感性告白 嘗試非典型打擊樂演出

（中央社記者汪宜儒台北10日電）以感性「告白」為題，搭配上意想不到的生活器具、肢體、黑光、電音等非典型打擊樂元素，朱宗慶打擊樂團的春季音樂會一口氣滿足觀眾的聽覺與視覺。

對朱團的團員來說，今年的春季音樂會挑戰很大，以「告白」為主題，卻含有兩套不同節目。9日落幕的「遇見五位作曲家的真實告白」，團員演繹了五位中生代作曲家林芳宜、官大為、洪雅惠、劉韋志、鍾啟榮的委託創作曲目。今天起登場的「綻放美好關係的非典型告白」，則要挑戰非典型的打擊樂演出。

朱團團長吳思珊說，所謂非典型打擊樂，就是在平常看到的木琴、鐵琴等經典擊樂樂器之外，「另外搭配意想不到的肢體、黑光、電音、生活器具等元素，同時仍以打擊樂型式呈現，看似輕鬆，但嘗試透過這些元素製造打擊樂聲響其實並不簡單。」