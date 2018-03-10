朱團感性告白 嘗試非典型打擊樂演出

（中央社記者汪宜儒台北10日電）以感性「告白」為題，搭配上意想不到的生活器具、肢體、黑光、電音等非典型打擊樂元素，朱宗慶打擊樂團的春季音樂會一口氣滿足觀眾的聽覺與視覺。
對朱團的團員來說，今年的春季音樂會挑戰很大，以「告白」為主題，卻含有兩套不同節目。9日落幕的「遇見五位作曲家的真實告白」，團員演繹了五位中生代作曲家林芳宜、官大為、洪雅惠、劉韋志、鍾啟榮的委託創作曲目。今天起登場的「綻放美好關係的非典型告白」，則要挑戰非典型的打擊樂演出。
朱團團長吳思珊說，所謂非典型打擊樂，就是在平常看到的木琴、鐵琴等經典擊樂樂器之外，「另外搭配意想不到的肢體、黑光、電音、生活器具等元素，同時仍以打擊樂型式呈現，看似輕鬆，但嘗試透過這些元素製造打擊樂聲響其實並不簡單。」
例如錢南章的「媽媽奏鳴曲」，團員們用人聲模擬所有打擊樂效果，以注音符號四個聲韻和輕聲發音安排口語的節奏，呈現整首曲子的幽默與驚奇；「這不是一顆球」則讓團員與預錄的聲音合作，透過大量的身體敲擊與誇張動作表情將節奏肢體化。
又像是作曲家艾文．崔文諾的「振臂疾呼」，團員一邊演奏一邊運用擴音器呼喊節奏，象徵群眾為社會事件抗爭的團結吶喊；作曲家傑森．楚庭的「謝謝你(____)」雖是一首小鼓作品，卻完全不使用鼓棒擊打，轉而使用琴槌、刷子、手指和硬幣敲打鼓面發出聲響，製造完全不同的聲響感受。
「綻放美好關係的非典型告白」音樂會將於3月10日、3月23日、3月24日，分別於台北、高雄、台中登場。 （編輯：劉政權）1070310