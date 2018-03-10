福德正神公仔彩繪熱烈　慶祝土地公生日吉慶

雲林斗六市公所10日假斗六福德宮舉辦慶祝2018年福德正神聖誕公仔彩繪活動，吸引300多位斗六市國小、幼兒園小朋友，網路報名參加分上下午每場150名，由家長陪同一起彩繪福德正神聖誕公仔，現場備有防水彩繪原料，自備彩繪工具，家長陪同親子同樂，偶爾也幫忙孩子加筆修飾或拍照打卡，市公所也提供狗年福袋讓民眾兌換留念。
市公所為鼓勵市民參加2018年福德正神聖誕暨市民祈福晚會活動，藉此祈求市民能平安喜樂，安定市民身心，促進社會祥和，從小培養藝文根基，讓市民共同體會本市宗教藝術風格及土地公生日吉慶繽紛，並藉以提昇在地文化能量及對藝文推廣之認同感，營造斗六樂居好所在。
▲家長指導小孩如何彩繪空白公仔，偶爾也幫忙孩子加筆修飾或拍照打卡。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
活動現場領取空白公仔進行彩繪，公仔完成，可以留在福德宮內一同慶祝土地公聖誕及祈求平安，展到18日福德正神聖誕結束，107年3月19日（星期一）後再自行領回參加作品，希望讓大家看見不一樣的福德宮，主辦單位現場拍攝或網路打卡之照片取得作品公開展示權、改作權、重製權、編輯權、出版權及散布權，並得授權第三人之非營利使用，不另致酬。
▲教育部青發署雲林縣志工中業師張起凰夫婦專程前往關心。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
與會人員有縣議員林聖爵、賴淑娞、福德宮凃總幹事、教育部青發署雲林縣志工中業師張起凰夫婦、市公所曾建慧主秘、民政課長廖家偉、行政室鄭偉志、黃馨儀及公所團隊。