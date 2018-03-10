NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

福德正神公仔彩繪熱烈　慶祝土地公生日吉慶

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/10 18:21
▲慶祝2018年福德正神聖誕公仔彩繪活動，吸引300多位斗六市國小、幼兒園小朋友報名參加。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
▲慶祝2018年福德正神聖誕公仔彩繪活動，吸引300多位斗六市國小、幼兒園小朋友報名參加。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

雲林斗六市公所10日假斗六福德宮舉辦慶祝2018年福德正神聖誕公仔彩繪活動，吸引300多位斗六市國小、幼兒園小朋友，網路報名參加分上下午每場150名，由家長陪同一起彩繪福德正神聖誕公仔，現場備有防水彩繪原料，自備彩繪工具，家長陪同親子同樂，偶爾也幫忙孩子加筆修飾或拍照打卡，市公所也提供狗年福袋讓民眾兌換留念。

市公所為鼓勵市民參加2018年福德正神聖誕暨市民祈福晚會活動，藉此祈求市民能平安喜樂，安定市民身心，促進社會祥和，從小培養藝文根基，讓市民共同體會本市宗教藝術風格及土地公生日吉慶繽紛，並藉以提昇在地文化能量及對藝文推廣之認同感，營造斗六樂居好所在。


▲家長指導小孩如何彩繪空白公仔，偶爾也幫忙孩子加筆修飾或拍照打卡。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

活動現場領取空白公仔進行彩繪，公仔完成，可以留在福德宮內一同慶祝土地公聖誕及祈求平安，展到18日福德正神聖誕結束，107年3月19日（星期一）後再自行領回參加作品，希望讓大家看見不一樣的福德宮，主辦單位現場拍攝或網路打卡之照片取得作品公開展示權、改作權、重製權、編輯權、出版權及散布權，並得授權第三人之非營利使用，不另致酬。


▲教育部青發署雲林縣志工中業師張起凰夫婦專程前往關心。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）

與會人員有縣議員林聖爵、賴淑娞、福德宮凃總幹事、教育部青發署雲林縣志工中業師張起凰夫婦、市公所曾建慧主秘、民政課長廖家偉、行政室鄭偉志、黃馨儀及公所團隊。

關鍵字斗六福德宮福德正神公仔彩繪斗六
賴清德訪蘭花展　肯定走向國際舞台尊師重道　離校40年為師慶生

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan