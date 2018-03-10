福德正神公仔彩繪熱烈　慶祝土地公生日吉慶

雲林斗六市公所10日假斗六福德宮舉辦慶祝2018年福德正神聖誕公仔彩繪活動，吸引300多位斗六市國小、幼兒園小朋友，網路報名參加分上下午每場150名，由家長陪同一起彩繪福德正神聖誕公仔，現場備有防水彩繪原料，自備彩繪工具，家長陪同親子同樂，偶爾也幫忙孩子加筆修飾或拍照打卡，市公所也提供狗年福袋讓民眾兌換留念。

市公所為鼓勵市民參加2018年福德正神聖誕暨市民祈福晚會活動，藉此祈求市民能平安喜樂，安定市民身心，促進社會祥和，從小培養藝文根基，讓市民共同體會本市宗教藝術風格及土地公生日吉慶繽紛，並藉以提昇在地文化能量及對藝文推廣之認同感，營造斗六樂居好所在。