酒駕撞死太陽餅店老闆娘遭追打　肇事駕駛20萬交保

台中市 22 歲莊姓男子今（ 10 ）日凌晨酒駕撞死 50 歲的王姓太陽餅店老闆娘，檢方和法醫今日下午到殯儀館相驗遺體，莊男遭王女家屬氣憤追打，一旁戒護的員警也遭到波及，額頭受傷流血。

綜合媒體報導，今日凌晨 1 時 30 分左右，莊姓男子酒駕開著賓士車，行經台中市台灣大道、中華路口時，高速追撞前方騎著機車的王姓老闆娘，王女當場無生命跡象，送醫急救後仍不治，事後莊男測出酒精濃度為 0.75 毫克，被依公共危險罪、過失致死等罪移送法辦。而同行的 4 名友人中也有 2 人測出 0.11 毫克、 0.5 毫克的酒精濃度，其中一人、同時也是賓士車車主表示，莊男自認路況比較熟，酒後仍執意要開車，雖曾試圖阻止，但莊男態度堅持，未料會發生憾事。