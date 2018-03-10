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酒駕撞死太陽餅店老闆娘遭追打　肇事駕駛20萬交保

社會中心／綜合報導2018/03/10 18:16
▲台中一名22歲賓士駕駛酒駕高速狂飆，撞死一家太陽餅店王姓老闆娘。（示意圖／NOWnews）
▲台中一名22歲賓士駕駛酒駕高速狂飆，撞死一家太陽餅店王姓老闆娘。（示意圖／NOWnews）

台中市 22 歲莊姓男子今（ 10 ）日凌晨酒駕撞死 50 歲的王姓太陽餅店老闆娘，檢方和法醫今日下午到殯儀館相驗遺體，莊男遭王女家屬氣憤追打，一旁戒護的員警也遭到波及，額頭受傷流血。

綜合媒體報導，今日凌晨 1 時 30 分左右，莊姓男子酒駕開著賓士車，行經台中市台灣大道、中華路口時，高速追撞前方騎著機車的王姓老闆娘，王女當場無生命跡象，送醫急救後仍不治，事後莊男測出酒精濃度為 0.75 毫克，被依公共危險罪、過失致死等罪移送法辦。而同行的 4 名友人中也有 2 人測出 0.11 毫克、 0.5 毫克的酒精濃度，其中一人、同時也是賓士車車主表示，莊男自認路況比較熟，酒後仍執意要開車，雖曾試圖阻止，但莊男態度堅持，未料會發生憾事。

莊男起先自稱是車床工人，但隨後被查出家裡經營工廠，是個富二代，王姓女子則是台中一家太陽餅店的老闆娘，下班騎車返家時卻遭遇不測，王女丈夫得知消息後趕到現場，見現場一片混亂，感慨表示「年輕人（酒駕）都不怕，富二代什麼都不怕。」

今日下午檢方會同法醫到殯儀館相驗遺體，莊男訊後被押解離開時，遭王女親友怒罵、追打，莊男只是低著頭不發一語地躲在警方保護下，但一旁戒護的員警卻被波及，一名員警額頭受傷流血，還差點傷到眼睛，最後員警大喊「夠了」，氣憤的親友才停手。檢方訊後裁定莊男以 20 萬元交保候傳。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字酒駕太陽餅老闆娘富二代追打交保
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