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企業領導齊聚一堂　離校40年為師慶生返校來

記者宋德威．黃文博／台南報導2018/03/10 18:23
▲導師程鏡星（左）的生日感言，能教出這批優秀學生，是我此生的驕傲！（圖／記者黃文博攝 , 2018.03.10）
▲導師程鏡星（左）的生日感言，能教出這批優秀學生，是我此生的驕傲！（圖／記者黃文博攝 , 2018.03.10）

為發揚尊師重道精神，10日中午，一群曾在台南仁德國中畢業的學生，離校40年 ，特為78歲的導師程鏡星慶生而返校來 。這群曾在台南縣仁德鄉仁德國中民國67年的畢業生 ，如今分散世界各地個其所需，十年前開始辦理畢業30年同學會 ，然後每隔5年就辦一次同學會 ，而且就挑當時國中導師生日來辦理 。今年由自工研院退休的同學陳克昌夫婦 ，還有護理師退休的劉美華在1月份開始邀請同學返校為老師程鏡星慶生及畢業40年的同學會 。


▲台南縣仁德國中民國67年的畢業生 ，特返校為78歲的導師程鏡星慶生。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.10）

其中一名學生劉子利表示，尊師重道，重道尊師，才能報恩了愿，依據儒家思想，學生都必須尊師重道、奉行孝道。中午12時，這群已逾知天命的老同學 ，陸續來到仁德國中 ，看到完全改變令人驚訝的校園 ，這群老學生開始唧唧喳喳的聊起來 ，就像回到年少14、15時 ；大家也高興老師及師母還很健康行動自如 。

這一班學生是當時所謂的升學班 ，畢業後各自發展也各有成就 ，有學術界教授、副教授 ，也有上市電腦公司副總、銀行經理、房仲董座、創業公司老闆，就如同導師程鏡星的生日感言，「能教出這批優秀學生，是我此生的驕傲！」最後在大家約定5年後當大家都60歲再辦一場的溫馨氣氛下 ，結束這一場溫馨的同學會。

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福德正神公仔彩繪　慶祝土地公生日張安樂金門祭祖　璩美鳳全程陪同

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