外國審查陸企投資 陸國資委盼公平對待

（中央社記者繆宗翰北京10日電）對於歐美加大審查陸企境外投資，中國國資委主任肖亞慶今天表示，充分理解每一個國家和地區對接受投資項目從政府層面的各類審查，但希望是總體公平、一視同仁的待遇。

中國第13屆全國人民代表大會一次會議下午舉行「國有企業改革發展」記者會，有外媒記者問肖亞慶，如何看待中國國有企業和資本正迅速進行海外擴張，引起越來越多的歐美國家對中國海外投資的審查，甚至推遲或拒絕中國海外投資。

中國國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶聲稱，中國的企業特別是國有企業是獨立的市場主體。中共中央確定的國企改革頂層設計方案「1+N」系列文件也要求企業要成為「市場競爭的主體」。