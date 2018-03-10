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外國審查陸企投資 陸國資委盼公平對待

中央社2018/03/10 18:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京10日電）對於歐美加大審查陸企境外投資，中國國資委主任肖亞慶今天表示，充分理解每一個國家和地區對接受投資項目從政府層面的各類審查，但希望是總體公平、一視同仁的待遇。

中國第13屆全國人民代表大會一次會議下午舉行「國有企業改革發展」記者會，有外媒記者問肖亞慶，如何看待中國國有企業和資本正迅速進行海外擴張，引起越來越多的歐美國家對中國海外投資的審查，甚至推遲或拒絕中國海外投資。

中國國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶聲稱，中國的企業特別是國有企業是獨立的市場主體。中共中央確定的國企改革頂層設計方案「1+N」系列文件也要求企業要成為「市場競爭的主體」。

他表示，不論是國內投資也好、國外投資也好，具體的投資計畫、具體投資是否有盈利、能否賺錢，責任是企業的，企業作為決策主體要對此負責。這樣的市場行為要在企業層面，在決策層面、管理層面充分體現。

肖亞慶說，他個人充分理解每一個國家和地區對接受投資計畫，從政府層面的各類審查，但是「這種審查應當是一個總體公平的、一視同仁的」。不能對這一類企業嚴加審查，對那一類企業就放鬆審查，「我希望有一個公平的待遇。」

另外，肖亞慶也提到，希望並樂意看到國外企業參與中國國企混合所有制改革。

他宣稱，中國會保護各類投資者參與混合所有制的利益和權益，在實踐當中使投資各方都能夠按自己的股權行使自己的表決權，行使自己的經營權，行使自己在混合所有制企業裡處理各項事務應有的權利。（編輯：張淑伶）1070310

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