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中央社

川金會 美前外交官籲國務卿主導前置作業

中央社2018/03/10 18:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）對於美國總統川普同意與北韓領導人金正恩舉行峰會，美國前駐聯合國大使李察遜提出忠告，認為川普大膽決定勇氣可嘉，但這可不是電視實境秀，川普務必糾合團隊以擬定策略。

李察遜（Bill Richardson）多次訪問北韓，也曾與伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）、緬甸軍政獨裁者及北韓前領導人金正日等流氓國家領袖斡旋。

他在美國新墨西哥家中接受法新社訪問時，對「川金會」決定表示：「我極感意外，這是場豪賭，風險很高，但值得一試…因為就雙邊關係與朝鮮半島緊張而言，目前已經是最壞情況。」

「這是個好機會…我擔心總統準備不足，又缺乏自制力，不過我肯定他大膽接受邀請。」

他也告誡說，這是與一名高深莫測的領導人談判，不是什麼電視實境秀。對方坐擁至少20枚核武，對美國構成了威脅。

●可能達成的協議為何？

李察遜表示，任何協議都要花上很長一段時間才能達成；「這次會談在外交上非比尋常，通常外交都是由下而上」。

「我們應該把目標放在非核化，但我認為那並不實際。我們應努力限制和凍結北韓的核子、彈道與常規軍力。」

這位卸任外交官表示，平壤若想釋出善意，可遣回3名遭囚禁的美國公民，並交還韓戰期間美軍陣亡將士遺體。

他也指出：「我們該意識到，北韓會希望得到回報。」

●金正恩靠得住嗎？

李察遜認為，34歲的金正恩行事難以預測，有時還不太理性，但外界長久低估他。

李察遜表示，金正恩不但懷有終極目標，也已從一名亂扔炸彈的領袖，蛻變成一個有戰略眼光的人。他最近趁平昌冬奧與南韓發起外交互動，就相當成功。

李察遜並指出：「我們應確保不落入北韓佈下的陷阱。他們很善於談成協議，然後出爾反爾。」

●川普能成事嗎？

李察遜表示，他擔心的主要是，川普同意舉行峰會是「乾綱獨斷」；並指出，川普不能「老是靠直覺反應來發推文」。

「必須由國務卿領導內部商討，軍方也應參與。總統必須糾合團隊，以擬定一貫策略。」

「川普最明智的作法是請來前總統小布希和柯林頓，以聽取他們的高見，而不該獨行其是。」（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070310

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