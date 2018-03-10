張安樂金門祭祖 指靈寢潑漆忘恩負義

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）中華統一促進黨總裁張安樂今天到金門青嶼張氏家廟祭祖，他說，對故總統蔣中正靈寢潑漆的人是忘恩負義；至於烈嶼鄉設立「兩蔣文化專區」提議，他也肯定金門人的感恩。

張安樂今天到金門參與友人在金門的工程公司春酒餐會，並在前台北市議員璩美鳳陪同下來到金沙鎮青嶼張氏家廟祭祖。隨行的還有烈嶼鄉代表會副主席洪燕玉、統促黨金門縣黨部主委程耀德等人。

金門現有各姓氏宗祠中，論規模要數青嶼的張氏家廟為最，不論是外觀門面，或是內部格局，都稱得上宏偉壯觀。首次來到家廟，張安樂說，有回到家的感覺；會來這裡祭祖，主要是慎終追遠，這是中國人的傳統。