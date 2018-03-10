失蹤人口男子忘記返家路　人臉辨識比對找出身分

沈姓男子(48歲)有智語能障礙，9日凌晨0時30分騎自行車在北港街頭閒晃，員警獲報前往查看，發現沈男行為舉止怪異，詢問身分卻一言不發，身上也沒有攜帶證件，拿出警用行動電腦用人臉辨識系統才查出符合資料，發現原來沈男自6日離家，忘了自己是誰，連如何回家都不清楚，已被通報為失蹤人口。

北辰派出所警員楊家豪、黃建樹凌晨執行勤務，接獲民眾報案表示，入夜街頭寒風冷冽，卻有一名男子穿著單薄、騎乘自行車在路上東張西望。員警立即前往查處，透過連線身分證、護照相片資料庫的M-Police人臉辨識系統比對，找出沈姓男子係為精神障礙失蹤人口，通知家屬順利將他護送返家。