失蹤人口男子忘記返家路　人臉辨識比對找出身分

沈姓男子(48歲)有智語能障礙，9日凌晨0時30分騎自行車在北港街頭閒晃，員警獲報前往查看，發現沈男行為舉止怪異，詢問身分卻一言不發，身上也沒有攜帶證件，拿出警用行動電腦用人臉辨識系統才查出符合資料，發現原來沈男自6日離家，忘了自己是誰，連如何回家都不清楚，已被通報為失蹤人口。
北辰派出所警員楊家豪、黃建樹凌晨執行勤務，接獲民眾報案表示，入夜街頭寒風冷冽，卻有一名男子穿著單薄、騎乘自行車在路上東張西望。員警立即前往查處，透過連線身分證、護照相片資料庫的M-Police人臉辨識系統比對，找出沈姓男子係為精神障礙失蹤人口，通知家屬順利將他護送返家。
▲員警查出是6日離家的沈男，他忘了自己是誰，連如何回家都不清楚，已被通報為失蹤人口。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）
家屬表示，沈男因語智能障礙，本月6日外出後未歸，家屬擔憂其安危報案協尋，已外出找數日，得知在北港鎮尋獲，欣喜萬分並立即動身前往警所接見，感謝警方積極作為；楊、黃2名警員執行勤務具敏感度，尋獲失蹤人口，家屬對警察之熱心義舉感激不已，員警為民服務具體事蹟又一樁。
▲48歲沈姓男子牽自行車在北港街頭閒晃，引起民眾通報員警前往查看。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.10）